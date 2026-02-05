    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRational AktievorwärtsNachrichten zu Rational

    Aktie kocht zweistellig hoch!

    Dividendenperle Rational überzeugt mit starken Earnings: 45 Prozent Kurschance?

    Rational hat im 4. Quartal und Gesamtjahr 2025 die Erwartungen übertroffen: Mit seiner Premium-Marge und soliden Wachstumszahlen gehört die Aktie laut Analysten auf die Kaufliste.

    • Rational übertrifft Erwartungen für Q4 und 2025.
    • EBIT-Marge von 26,4% übertrifft Prognosen deutlich.
    • Ausblick für 2026 bleibt vage, Analysten optimistisch.
    Foto: picture alliance / ANP | Levin den Boer

    Der deutsche Küchentechnologie-Spezialist Rational hat die Erwartungen für das 4. Quartal und das Gesamtjahr 2025 deutlich übertroffen. Mit einem Umsatzplus von 6 Prozent über dem Vorjahr und einem EBIT, das die Schätzungen um 4 Prozent übertraf, zeigte sich das Unternehmen auf allen Ebenen stark. Besonders beeindruckend war die EBIT-Marge von 26,4 Prozent, die die Unternehmensprognose von 25–26 Prozent klar übertraf.

    Die Aktie schoss am Donnerstag um mehr als 10 Prozent nach oben. Bernstein-Analyst Philippe Lorain bestätigte sein Kursziel von 1070 Euro für die Aktie. Das würde ein Aufschlag von mehr als 45 Prozent zum aktuellen Niveau bedeuten. Zusätzlicher Pluspunkt aus Anlegersicht: In den letzten Jahren hat das Unternehmen eine hohe Dividendenkontinuität gezeigt und die Ausschüttung zuletzt 4 Mal in Folge erhöht.

    Für das 4. Quartal lag der Umsatz 4 Prozent über den Erwartungen, während das EBIT sogar um 15 Prozent besser als prognostiziert ausfiel. Für das Gesamtjahr 2025 wuchsen die Umsätze um 6 Prozent und das EBIT übertraf die Erwartungen um 4 Prozent. Dies zeigt die robuste Marktposition von Rational, insbesondere angesichts der Herausforderungen durch Wechselkursverschiebungen und US-Zölle.

    Rational

    +10,37 %
    +16,30 %
    +16,92 %
    +23,64 %
    -18,85 %
    +5,38 %
    -17,31 %
    +62,29 %
    +1.783,33 %
    ISIN:DE0007010803WKN:701080

    Trotz der positiven Ergebnisse für 2025 bleibt der Ausblick für 2026 vage. Das Unternehmen wird die endgültigen Zahlen und eine erste Prognose für das kommende Jahr erst am 19. März veröffentlichen. Analysten sind vorsichtig optimistisch und erwarten moderate Anpassungen der Konsensschätzungen, vor allem aufgrund der positiven Abweichungen in den EBIT-Prognosen für 2025.

    Besonders bemerkenswert war das Wachstum in den wichtigsten Regionen: In Europa (ohne Deutschland) wuchs der Umsatz um 9 Prozent, Nordamerika verzeichnete ein Umsatzplus von 8 Prozent, trotz eines schwachen Marktes. Lateinamerika erzielte ein Wachstum von 6 Prozent, während Asien mit einem Rückgang von 11 Prozent zu kämpfen hatte.

    Analysten sind sich einig, dass Rational trotz der Unsicherheiten für 2026 gut aufgestellt ist, um von der steigenden Nachfrage nach effizienten Küchentechnologien zu profitieren. Das Unternehmen hat sich in einem schwierigen Umfeld gut behauptet, und die Ergebnisse sprechen für die Stärke seiner Produktpalette und seiner Marktstrategie.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,07 % und einem Kurs von 732,5EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 11:36 Uhr) gehandelt.



    Verfasst von Julian Schick
