Regency Silver bohrt drittes Bohrloch in breiten Zonen mit sulfid- und spekularithaltiger Mineralisierung – Bohrungen sind im Gange

Vancouver, BC – 4. Februar 2026 / IRW-Press / Regency Silver Corp. („Regency Silver“ oder das „Unternehmen“, TSXV-RSMX und OTCQB-RSMXF) freut sich bekannt zu geben, dass das dritte Bohrloch seines laufenden Bohrprogramms 2026 auf dem Projekt Dios Padre in Sonora (Mexiko) in mehreren Zonen über einen breiten Abschnitt hinweg sulfid- und spekularithaltige Brekzien und Gangfüllungen durchschnitten hat (Abbildung 1). Bohrloch REG 26-28 wurde etwa 75 m unterhalb von Bohrloch REG-25-26 gebohrt und durchschnitt eine breite Mineralisierung zwischen etwa 430 m und etwa 540 m. Eine Brekzienzone mit Chalkopyrit, Pyrit und Spekularit mit intensiver Siliziumdioxid-Serizit-Alteration wurde zwischen etwa 500 m und etwa 535 m durchschnitten. Die Kernzone befindet sich etwa 180 m südlich einer ähnlichen Brekzie, die in REG-25-25 durchschnitten wurde (siehe Pressemitteilung vom 8. Dezember 2025). Die bereits zuvor gebohrten Bohrlöcher lieferten 38 m mit 7,36 g/t Gold (REG 23-21), 35,8 m mit 6,84 g/t Gold, 0,88 % Kupfer und 21,82 g/t Silber (REG-22-01) bzw. 29,4 m mit 6,32 g/t Gold (REG 23-14).

„Die Ergebnisse von REG-26-28 verdeutlichen ein weiteres Mal die Kontinuität und das Ausmaß des Brekziensystems Dios Padre. Das Durchschneiden mehrerer Zonen mit einer Sulfid-Spekularit-Mineralisierung in der Tiefe bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass dieses System unterhalb der historischen Grubenbaue an Mächtigkeit zunimmt. Diese Beobachtungen untermauern weiterhin das beträchtliche Potenzial des Projekts, während wir unser Bohrprogramm 2026 vorantreiben“, sagte CEO Bruce Bragagnolo.

Derzeit liegen uns noch keine Analyseergebnisse für die Abschnitte aus den Bohrprogrammen 2025 und 2026 vor, daher kann beim Vergleich der potenziellen Analysegehalte dieser Abschnitte mit REG-22-01, REG-23-14 und REG 23-21 keine Gewähr übernommen werden. In Bezug auf Geologie, Alteration, Mineralarten und Mengen scheinen die Zonen jedoch günstig zu sein. Zu Vergleichszwecken finden Sie die mineralisierten Abschnitte und die entsprechenden Analyseergebnisse in den Pressemitteilungen vom 8. Januar 2026, 23. Februar 2023 und 2. November 2023.