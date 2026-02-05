    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSojabohnen RohstoffvorwärtsNachrichten zu Sojabohnen

    Bauern sehen Dollarzeichen

    Sojabohnenpreise auf Jahreshoch – Trump kündigt fast doppelte China-Käufe an

    Ein Hinweis auf größere Sojabohnenkäufe Chinas schiebt die Preise spürbar an. Doch Experten zweifeln, dass die USA genug verfügbare Mengen haben und verweisen auf günstigere Angebote aus Brasilien.

    • China plant höhere Sojabohnenkäufe aus den USA.
    • Zweifel an US-Angeboten, Brasilien bleibt günstiger.
    • Preisdruck durch starken Dollar und Marktprognosen.
    Die Preise für Sojabohnen sind am Donnerstag gestiegen und liegen aktuell auf den höchsten Niveaus des Jahres. Die Futures auf der Chicago Board of Trade Börse notieren um etwa 11,01 US-Dollar pro Scheffel, rund 0,8 Prozent höher als zuvor, was die jüngste Rallye nach positiven politischen Signalen widerspiegelt.

    Grund für die starken Kursbewegungen sind überraschende Kommentare von US-Präsident Donald Trump nach einem Telefongespräch mit Chinas Staatschef Xi Jinping. Trump erklärte, China erwäge, seine Käufe von US-Sojabohnen für die laufende Saison von insgesamt 12 Millionen auf 20 Millionen Tonnen zu erhöhen und plane darüber hinaus für die nächste Saison größere Importmengen.

    Am Terminmarkt der Sojabohnen bedeutet dies steigende Nachfrageerwartungen, nachdem internationale Käufer lange zögerlich agiert hatten. Der März-Sojabohnenkontrakt hatte zuvor bereits hohe Schlusskurse verzeichnet, die jüngsten Zuwächse liegen deutlich über dem Wochenauftakt.

    Obwohl der politische Hinweis auf zusätzliche Käufe die Preise kurzfristig nach oben trieb, bleibt unklar, ob China tatsächlich in diesem Umfang einkaufen wird. Analysten weisen darauf hin, dass chinesische Sojabohneneinkäufer in der Vergangenheit eher auf die günstigsten Angebote reagierten. Da US-Sojabohnen derzeit teurer sind als vergleichbare brasilianische Lieferungen, wird bezweifelt, ob Peking seine Kaufzusagen in vollem Umfang einhalten wird.

    Der Preisdruck ist zudem ein Spiegelbild breiterer Marktkräfte: Der zuletzt wieder stärker werdende US-Dollar macht US-Waren im Ausland teurer, was die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Anbauländern wie Brasilien schwächt. Außerdem erwartet der Markt bald neue Daten zu globalen Ernte- und Nachfrageprognosen, die zusätzliche Richtung für die Kurse geben könnten.

    Historisch hat China auch schon 30 bis 35 Millionen Tonnen US-Sojabohnen pro Jahr gekauft, doch seit Jahren expandieren brasilianische Produzenten massiv und beliefern Märkte weltweit. Diese Dynamik könnte China bei seiner Entscheidung über die nächsten Importmengen beeinflussen.

    Für US-Landwirte und Marktteilnehmer bleibt daher entscheidend, ob die angekündigten zusätzlichen Käufe tatsächlich umgesetzt werden oder ob sie politisch motivierte Signale bleiben. In jedem Fall sorgen die Gespräche und Erwartungen derzeit für Volatilität und steigende Preise an den Agrarmärkten.

