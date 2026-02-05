    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCognizant Technology Solutions (A) AktievorwärtsNachrichten zu Cognizant Technology Solutions (A)

    Cognizant Technology Solutions (A) - Aktienkurs springt nach oben +5,36 % - 05.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie bisher um +5,36 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Cognizant Technology Solutions (A) Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Cognizant Technology Solutions ist ein führendes IT-Dienstleistungsunternehmen, das digitale Transformation und IT-Beratung anbietet. Es konkurriert mit Firmen wie Accenture und Infosys und zeichnet sich durch kundenorientierte Strategien und innovative Lösungen aus.

    Cognizant Technology Solutions (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 05.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie. Mit einer Performance von +5,36 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,80 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 65,21, mit einem Plus von +5,36 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +1,80 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie damit um -6,72 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,81 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Cognizant Technology Solutions (A) einen Rückgang von -10,01 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,11 % geändert.

    Cognizant Technology Solutions (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,72 %
    1 Monat -6,81 %
    3 Monate +1,80 %
    1 Jahr -18,75 %

    Informationen zur Cognizant Technology Solutions (A) Aktie

    Es gibt 483 Mio. Cognizant Technology Solutions (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,29 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Cognizant Technology Solutions (A)

    Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,42 %. IBM notiert im Plus, mit +0,12 %. Accenture Registered (A) notiert im Plus, mit +0,17 %.

    Cognizant Technology Solutions (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cognizant Technology Solutions (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Cognizant Technology Solutions (A)

    -0,25 %
    -6,82 %
    -6,21 %
    +2,95 %
    -19,98 %
    +4,17 %
    +4,14 %
    +24,11 %
    +217,75 %
    ISIN:US1924461023WKN:915272



