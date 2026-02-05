AKTIE IM FOKUS
Tonies auch Wochen nach SDax-Aufnahme gefragt - Starke Eckdaten
- Tonies-Aktien steigen um 6,6 Prozent auf über 11 Euro.
- Starkes Wachstum in Nordamerika und DACH-Region.
- Optimistischer Ausblick für 2026 dank neuer Produkte.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Geschäftsentwicklung von Tonies ist weiterhin ganz nach dem Geschmack der Anleger. Die Titel des Herstellers von Audioboxen für Kinder zogen am Donnerstagvormittag in der Spitze um 6,6 Prozent an, wobei erstmals seit der Frühphase des Börsengangs wieder Kurse über 11 Euro erreicht wurden. Der Aufschlag schrumpfte sich zwar zuletzt etwas auf knapp drei Prozent, doch damit blieben sie in einem schwächeren Marktumfeld unter den Spitzenwerten im Kleinwerte-Index SDax , in den sie erst im Dezember aufgenommen wurden.
Tonies berichtete Eckdaten zum vierten Quartal, das vom wichtigen Weihnachtsgeschäft und einem erfolgreichen Verkaufsstart der "Toniebox 2" geprägt war. Felix Dennl von der Privatbank Metzler schrieb, der Zwischenbericht sei auch vor dem Hintergrund der Schnäppchentage "Black Friday" und "Cyber Monday" stark gewesen. Das Unternehmen wachse in Nordamerika stark, erziele aber auch im bereits etablierten deutschsprachigen Markt ein prozentual zweistelliges Wachstum. Dies sei ermutigend.
Dennl ist der Ansicht, dass Tonies im gesamten Portfolio eine starke Markenpräsenz und eine solide operative Leistung in einem volatilen Marktumfeld aufweist. Positiv erwähnte er die Margenentwicklung. Obwohl die Aktie in den vergangenen Monaten bereits einen guten Lauf hatte, seien weitere Kursgewinne möglich.
Oliver Wojahn, der für das Analysehaus MWB tätig ist, hieß es: "Die starke Performance untermauert einen optimistischen Ausblick für das Geschäftsjahr 2026, der durch die Toniebox 2 und neue globale Partnerschaften gestützt wird."
2021 war das Unternehmen auf dem Umweg über einen Spac-Mantel an die Börse gegangen. Damals wurden in den ersten Wochen von den Anlegern Spitzenkurse knapp über 14 Euro gezahlt. Danach herrschte lange Zeit Tristesse, in der die Aktie zuerst bis auf 3,48 Euro absackte und dann im Bereich von 7 bis 8 Euro ihre Grenzen fand. Richtig in Schwung kamen sie erst wieder im August 2025 mit der Vorstellung der "Toniebox 2". Seitdem hat sich der Kurs fast verdoppelt./tih/la/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur tonies Registered (A) Aktie
Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 17.859 auf Ariva Indikation (05. Februar 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tonies Registered (A) Aktie um +9,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,91 %.
Die Marktkapitalisierung von tonies Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,23 Mrd..
Tonies lieferte starke vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025, mit einem Umsatz von 630 Millionen EUR (+36% währungsbereinigt im Vergleich zum Vorjahr), was deutlich über der Prognose ("mindestens 25%") und den Erwartungen liegt. Treiber dieses Wachstums waren der erfolgreiche Launch der Toniebox 2, die schnelle Expansion in neue Märkte (ANZ) sowie bedeutende Lizenzverträge, zum Beispiel mit Ms. Rachel. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei ~8,5% und erreichte das obere Ende der Prognose, da Kostendruck durch Zölle, Wechselkursentwicklungen und den Launch der TB2 durch Produktionsanpassungen und Preiserhöhungen ausgeglichen wurde. Im vierten Quartal wurde das Wachstum von Nordamerika (+42% währungsbereinigt im Vergleich zum Vorjahr) und dem Rest der Welt (+60% währungsbereinigt im Vergleich zum Vorjahr) angeführt, während die "reifere" DACH-Region positiv mit 17% Wachstum im Vergleich zum Vorjahr überraschte, was auf die TB2 zurückzuführen ist. Insgesamt untermauert die starke Leistung eine optimistische Aussichten für das Geschäftsjahr 2026, gestützt durch TB2 und neue globale Partnerschaften (z. B. Pokémon, Hasbro), was zu angepassten Schätzungen und einem höheren Kursziel von 14,00 EUR (zuvor: 13,20 EUR) führte. Wir bekräftigen die Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tonies-se
Moinsen alter Lachsfänger,
630 Umsatz bei 8,5 % Marge. Wow, damit sogar besser als von mir erwartet