    StartseitevorwärtsAktienvorwärtstonies Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu tonies Registered (A)

    AKTIE IM FOKUS

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tonies auch Wochen nach SDax-Aufnahme gefragt - Starke Eckdaten

    Für Sie zusammengefasst
    • Tonies-Aktien steigen um 6,6 Prozent auf über 11 Euro.
    • Starkes Wachstum in Nordamerika und DACH-Region.
    • Optimistischer Ausblick für 2026 dank neuer Produkte.
    AKTIE IM FOKUS - Tonies auch Wochen nach SDax-Aufnahme gefragt - Starke Eckdaten
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Geschäftsentwicklung von Tonies ist weiterhin ganz nach dem Geschmack der Anleger. Die Titel des Herstellers von Audioboxen für Kinder zogen am Donnerstagvormittag in der Spitze um 6,6 Prozent an, wobei erstmals seit der Frühphase des Börsengangs wieder Kurse über 11 Euro erreicht wurden. Der Aufschlag schrumpfte sich zwar zuletzt etwas auf knapp drei Prozent, doch damit blieben sie in einem schwächeren Marktumfeld unter den Spitzenwerten im Kleinwerte-Index SDax , in den sie erst im Dezember aufgenommen wurden.

    Tonies berichtete Eckdaten zum vierten Quartal, das vom wichtigen Weihnachtsgeschäft und einem erfolgreichen Verkaufsstart der "Toniebox 2" geprägt war. Felix Dennl von der Privatbank Metzler schrieb, der Zwischenbericht sei auch vor dem Hintergrund der Schnäppchentage "Black Friday" und "Cyber Monday" stark gewesen. Das Unternehmen wachse in Nordamerika stark, erziele aber auch im bereits etablierten deutschsprachigen Markt ein prozentual zweistelliges Wachstum. Dies sei ermutigend.

    Dennl ist der Ansicht, dass Tonies im gesamten Portfolio eine starke Markenpräsenz und eine solide operative Leistung in einem volatilen Marktumfeld aufweist. Positiv erwähnte er die Margenentwicklung. Obwohl die Aktie in den vergangenen Monaten bereits einen guten Lauf hatte, seien weitere Kursgewinne möglich.

    Oliver Wojahn, der für das Analysehaus MWB tätig ist, hieß es: "Die starke Performance untermauert einen optimistischen Ausblick für das Geschäftsjahr 2026, der durch die Toniebox 2 und neue globale Partnerschaften gestützt wird."

    2021 war das Unternehmen auf dem Umweg über einen Spac-Mantel an die Börse gegangen. Damals wurden in den ersten Wochen von den Anlegern Spitzenkurse knapp über 14 Euro gezahlt. Danach herrschte lange Zeit Tristesse, in der die Aktie zuerst bis auf 3,48 Euro absackte und dann im Bereich von 7 bis 8 Euro ihre Grenzen fand. Richtig in Schwung kamen sie erst wieder im August 2025 mit der Vorstellung der "Toniebox 2". Seitdem hat sich der Kurs fast verdoppelt./tih/la/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur tonies Registered (A) Aktie

    Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 17.859 auf Ariva Indikation (05. Februar 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tonies Registered (A) Aktie um +9,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von tonies Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,23 Mrd..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu tonies Registered (A) - A3CM2W - LU2333563281

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über tonies Registered (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das starke Trading‑Update von tonies (GJ2025: 630 Mio.€ Umsatz, +36% cc; bereinigte EBITDA‑Marge ~8,5%), das Schätzungen und Kursziel anhob und zu Kaufempfehlungen führte. Diskutiert werden TB2‑Launch, internationale Expansion und Lizenzdeals als Treiber, Optimismus für deutliches Umsatzwachstum (800M–1,5Mrd), Bewertung (KUV ~2,1) sowie Nachkäufe und Kursziel‑Spekulationen bis 20–30€.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber tonies Registered (A) eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Tonies auch Wochen nach SDax-Aufnahme gefragt - Starke Eckdaten Die Geschäftsentwicklung von Tonies ist weiterhin ganz nach dem Geschmack der Anleger. Die Titel des Herstellers von Audioboxen für Kinder zogen am Donnerstagvormittag in der Spitze um 6,6 Prozent an, wobei erstmals seit der Frühphase des …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     