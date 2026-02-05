Tonies auch Wochen nach SDax-Aufnahme gefragt - Starke Eckdaten

Tonies berichtete Eckdaten zum vierten Quartal, das vom wichtigen Weihnachtsgeschäft und einem erfolgreichen Verkaufsstart der "Toniebox 2" geprägt war. Felix Dennl von der Privatbank Metzler schrieb, der Zwischenbericht sei auch vor dem Hintergrund der Schnäppchentage "Black Friday" und "Cyber Monday" stark gewesen. Das Unternehmen wachse in Nordamerika stark, erziele aber auch im bereits etablierten deutschsprachigen Markt ein prozentual zweistelliges Wachstum. Dies sei ermutigend.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Geschäftsentwicklung von Tonies ist weiterhin ganz nach dem Geschmack der Anleger. Die Titel des Herstellers von Audioboxen für Kinder zogen am Donnerstagvormittag in der Spitze um 6,6 Prozent an, wobei erstmals seit der Frühphase des Börsengangs wieder Kurse über 11 Euro erreicht wurden. Der Aufschlag schrumpfte sich zwar zuletzt etwas auf knapp drei Prozent, doch damit blieben sie in einem schwächeren Marktumfeld unter den Spitzenwerten im Kleinwerte-Index SDax , in den sie erst im Dezember aufgenommen wurden.

Dennl ist der Ansicht, dass Tonies im gesamten Portfolio eine starke Markenpräsenz und eine solide operative Leistung in einem volatilen Marktumfeld aufweist. Positiv erwähnte er die Margenentwicklung. Obwohl die Aktie in den vergangenen Monaten bereits einen guten Lauf hatte, seien weitere Kursgewinne möglich.

Oliver Wojahn, der für das Analysehaus MWB tätig ist, hieß es: "Die starke Performance untermauert einen optimistischen Ausblick für das Geschäftsjahr 2026, der durch die Toniebox 2 und neue globale Partnerschaften gestützt wird."

2021 war das Unternehmen auf dem Umweg über einen Spac-Mantel an die Börse gegangen. Damals wurden in den ersten Wochen von den Anlegern Spitzenkurse knapp über 14 Euro gezahlt. Danach herrschte lange Zeit Tristesse, in der die Aktie zuerst bis auf 3,48 Euro absackte und dann im Bereich von 7 bis 8 Euro ihre Grenzen fand. Richtig in Schwung kamen sie erst wieder im August 2025 mit der Vorstellung der "Toniebox 2". Seitdem hat sich der Kurs fast verdoppelt./tih/la/mis

