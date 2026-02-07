    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Musk mischt das All neu

    725 Aufrufe 725 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dieser Deal dreht alles: Warum SpaceX-Aktionäre jetzt zittern

    Elon Musk verschmilzt SpaceX und xAI. Für manche Investoren ist es ein Jackpot. Für andere beginnt eine riskante Reise mit offenem Ausgang.

    Für Sie zusammengefasst
    • SpaceX übernimmt xAI: radikale KI-Expansion geplant.
    • SpaceX profitabel, xAI kämpft mit hohen Verlusten.
    • Risiko für SpaceX-Aktionäre, Börsengang 2026 möglich.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Musk mischt das All neu - Dieser Deal dreht alles: Warum SpaceX-Aktionäre jetzt zittern
    Foto: Scott Schilke - Sipa USA

    Elon Musk hat die Finanzwelt überrascht. Am Montag kündigte der Chef von SpaceX, xAI und Tesla an, dass SpaceX das KI-Unternehmen xAI übernommen hat. Er sprach von "der ehrgeizigsten, vertikal integrierten Innovationsmaschine auf der Erde – und darüber hinaus".

    Ein Ziel ist radikal: Rechenzentren für Künstliche Intelligenz sollen ins All verlagert werden. Dort gibt es keine Engpässe bei Fläche, Strom oder Kühlung. SpaceX kann Nutzlasten schneller ins All bringen als jedes andere Unternehmen der Geschichte. Über Nacht wurde der Raketenbauer so zu einem KI-Schwergewicht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.475,58€
    Basispreis
    4,64
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.368,85€
    Basispreis
    4,72
    Ask
    × 14,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ein profitabler Riese trifft auf ein teures Wagnis

    Vor dem Deal galt SpaceX als Gelddruckmaschine. Greg Martin, Managing Director beim Private-Market-Handelshaus Rainmaker Securities, sagte gegenüber Barron's, die EBITDA-Gewinnmargen könnten bei bis zu 50 Prozent liegen.

    Zum Vergleich: Luft- und Raumfahrtunternehmen im S&P 500 kommen im Schnitt auf etwa 20 Prozent. Martin schätzt, dass SpaceX 2026 bis zu 10 Milliarden US-Dollar an EBITDA erzielen könnte. xAI steht auf der anderen Seite. Das Unternehmen ist nicht profitabel und verbrennt viel Kapital. Martin sagte:

    "SpaceX war für sich genommen ein großartiges Unternehmen." 

    xAI hat "geringe Einnahmen [...] weit entfernt von OpenAI, Anthropic oder Google Gemini [...] und verbraucht eine Menge Geld". OpenAI soll 2025 rund 13 Milliarden US-Dollar Umsatz erzielt haben. Die Verluste könnten sich wegen der hohen Ausgaben für Rechenleistung auf fast 10 Milliarden US-Dollar belaufen haben. In diesem Markt bewegt sich xAI.

     

    Risiko für SpaceX-Aktionäre

    Damit wird klar: xAI brauchte SpaceX mehr als umgekehrt. SpaceX-Aktionäre müssen akzeptieren, dass ihr Investment riskanter geworden ist. Den größten Anteilseigner beider Firmen, Elon Musk, scheint das nicht zu stören.

    Die eigentlichen Gewinner sitzen woanders. Musk kaufte Twitter 2022 für 44 Milliarden US-Dollar. Investoren wie Fidelity schrieben ihren Anteil bis 2024 um rund 80 Prozent ab.

    Im März 2025 ließ Musk xAI Twitter, heute X, für 44 Milliarden US-Dollar übernehmen. Das fusionierte Unternehmen wurde damals mit etwa 113 Milliarden US-Dollar bewertet. SpaceX zahlte geschätzt 250 Milliarden US-Dollar für xAI. Wer Twitter die Treue hielt, hat sein Geld in gut vier Jahren mehr als verdoppelt.

    Nun halten diese Investoren SpaceX-Aktien. Und SpaceX strebt 2026 einen Börsengang an. Ein weiterer Bewertungsschub ist möglich und viele hatten dieses Ende nicht erwartet. Doch Musk ist unberechenbar, hat mehrfach Werte geschaffen und der Markt für Künstliche Intelligenz wuchs schneller als gedacht.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Musk mischt das All neu Dieser Deal dreht alles: Warum SpaceX-Aktionäre jetzt zittern Elon Musk verschmilzt SpaceX und xAI. Für manche Investoren ist es ein Jackpot. Für andere beginnt eine riskante Reise mit offenem Ausgang.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     