27 Prozent Cloud-Kostensenkung durch Umdenken im IT-Management möglich / Post-CAPEX-Zeitalter stellt neue Anforderungen an CIOs (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sopra Steria Group Aktie

Die Sopra Steria Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,29 % und einem Kurs von 138,2 auf Tradegate (05. Februar 2026, 11:46 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sopra Steria Group Aktie um -8,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,77 %.

Die Marktkapitalisierung von Sopra Steria Group bezifferte sich zuletzt auf 2,84 Mrd..

Sopra Steria Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1700 %.