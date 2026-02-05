CIO Compass
27 Prozent Cloud-Kostensenkung durch Umdenken im IT-Management möglich / Post-CAPEX-Zeitalter stellt neue Anforderungen an CIOs (FOTO)
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
Hamburg/Paris (ots) - CIOs in Europa sollten ihre IT kaufmännisch künftig wie
ein Wertpapierdepot steuern: mit Echtzeitkennzahlen statt Jahresbudgets und mit
Blick auf die Rendite der IT-Investitionen. Unternehmen, die Finanz-,
Technologie- und Geschäftsteams zusammenbringen (FinOps), senken die Risiken von
Kostenexplosionen und Innovationsstaus erheblich. Das zeigen Analysen für den
CIO Compass von Sopra Steria Next, der Managementberatung von Sopra Steria.
Jahrzehntelang bedeuteten IT-Investitionen vor allem hohe einmalige Ausgaben für
Hardware, Rechenzentren und mehrjährige Projekte, so genannte Capital
Expenditure (CAPEX). Heute dominiert ein operatives Kostenmodell, so genannte
Operational Expenditure (OPEX). Unternehmen zahlen für Cloud-Services, Lizenzen
und Plattformen nutzungsbasiert, statt sie selbst zu besitzen. Das bringt
Flexibilität, birgt aber auch Risiken.
Bis Ende 2026 werden mehr als 75 Prozent der IT-Ausgaben OPEX-getrieben sein,
zeigen Zahlen des Analystenhauses Gartner. Gleichzeitig berichten Unternehmen
jedoch von einem so genannten "Bill Shock" mit durchschnittlich 23 Prozent
Kostenüberschreitung. Hinzu kommt ein neuer Kostentreiber: generative KI. Schon
heute verursachen KI-Workloads hohe GPU- und Token-Kosten, also Kosten für
Rechenleistung und Datenverarbeitung. Prognosen zeigen: Bis 2030 könnte KI bis
zu 15 Prozent der gesamten laufenden Kosten für den IT-Betrieb (IT-OPEX)
ausmachen. Der Return on AI Investment wird dabei oftmals noch gar nicht
firmenintern berechnet. Die Folge: Eine exakte Steuerung der IT-Kosten ist nicht
möglich.
"Die Post-CAPEX-Ära verlangt eine neue Steuerungslogik für die IT. CIOs sollten
ihre IT ab einer gewissen Größe mit klaren Renditekennzahlen managen, ähnlich
wie ein Finanzportfolio", sagt Philipp Maier, Senior Manager CIO Advisory von
Sopra Steria Next. "Das bedeutet, sie müssen Rechnungen von Hyperscalern wie
Amazon und Microsoft wie Finanzberichte lesen, Kosten pro Transaktion oder pro
KI-Prompt tracken und Investitionen nach dem Nutzen für das Geschäft bewerten.
IT-Management-Ansätze wie FinOps und GreenOps sind keine Kür mehr, sondern
Pflicht."
Umdenken im IT-Management rechnet sich
Praxisbeispiele aus dem Kundenkreis von Sopra Steria zeigen den Hebel für
Unternehmen bei den Kosten: Ein Fortune-500-Versicherer senkte seine
Infrastrukturkosten um 65 Prozent und erzielte in 14 Monaten einen ROI durch die
Migration der IT in eine Hybrid-Cloud und die Einführung von FinOps. Eine
globale Reiseplattform reduzierte ihre Cloud-Kosten um 27 Prozent. Zudem senkte
das Unternehmen die Hosting-Kosten um rund 64 Millionen US-Dollar durch eine
ein Wertpapierdepot steuern: mit Echtzeitkennzahlen statt Jahresbudgets und mit
Blick auf die Rendite der IT-Investitionen. Unternehmen, die Finanz-,
Technologie- und Geschäftsteams zusammenbringen (FinOps), senken die Risiken von
Kostenexplosionen und Innovationsstaus erheblich. Das zeigen Analysen für den
CIO Compass von Sopra Steria Next, der Managementberatung von Sopra Steria.
Jahrzehntelang bedeuteten IT-Investitionen vor allem hohe einmalige Ausgaben für
Hardware, Rechenzentren und mehrjährige Projekte, so genannte Capital
Expenditure (CAPEX). Heute dominiert ein operatives Kostenmodell, so genannte
Operational Expenditure (OPEX). Unternehmen zahlen für Cloud-Services, Lizenzen
und Plattformen nutzungsbasiert, statt sie selbst zu besitzen. Das bringt
Flexibilität, birgt aber auch Risiken.
Bis Ende 2026 werden mehr als 75 Prozent der IT-Ausgaben OPEX-getrieben sein,
zeigen Zahlen des Analystenhauses Gartner. Gleichzeitig berichten Unternehmen
jedoch von einem so genannten "Bill Shock" mit durchschnittlich 23 Prozent
Kostenüberschreitung. Hinzu kommt ein neuer Kostentreiber: generative KI. Schon
heute verursachen KI-Workloads hohe GPU- und Token-Kosten, also Kosten für
Rechenleistung und Datenverarbeitung. Prognosen zeigen: Bis 2030 könnte KI bis
zu 15 Prozent der gesamten laufenden Kosten für den IT-Betrieb (IT-OPEX)
ausmachen. Der Return on AI Investment wird dabei oftmals noch gar nicht
firmenintern berechnet. Die Folge: Eine exakte Steuerung der IT-Kosten ist nicht
möglich.
"Die Post-CAPEX-Ära verlangt eine neue Steuerungslogik für die IT. CIOs sollten
ihre IT ab einer gewissen Größe mit klaren Renditekennzahlen managen, ähnlich
wie ein Finanzportfolio", sagt Philipp Maier, Senior Manager CIO Advisory von
Sopra Steria Next. "Das bedeutet, sie müssen Rechnungen von Hyperscalern wie
Amazon und Microsoft wie Finanzberichte lesen, Kosten pro Transaktion oder pro
KI-Prompt tracken und Investitionen nach dem Nutzen für das Geschäft bewerten.
IT-Management-Ansätze wie FinOps und GreenOps sind keine Kür mehr, sondern
Pflicht."
Umdenken im IT-Management rechnet sich
Praxisbeispiele aus dem Kundenkreis von Sopra Steria zeigen den Hebel für
Unternehmen bei den Kosten: Ein Fortune-500-Versicherer senkte seine
Infrastrukturkosten um 65 Prozent und erzielte in 14 Monaten einen ROI durch die
Migration der IT in eine Hybrid-Cloud und die Einführung von FinOps. Eine
globale Reiseplattform reduzierte ihre Cloud-Kosten um 27 Prozent. Zudem senkte
das Unternehmen die Hosting-Kosten um rund 64 Millionen US-Dollar durch eine
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sopra Steria Group Aktie
Die Sopra Steria Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,29 % und einem Kurs von 138,2 auf Tradegate (05. Februar 2026, 11:46 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sopra Steria Group Aktie um -8,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Sopra Steria Group bezifferte sich zuletzt auf 2,84 Mrd..
Sopra Steria Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1700 %.
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte