    27 Prozent Cloud-Kostensenkung durch Umdenken im IT-Management möglich / Post-CAPEX-Zeitalter stellt neue Anforderungen an CIOs (FOTO)

    CIO Compass - 27 Prozent Cloud-Kostensenkung durch Umdenken im IT-Management möglich / Post-CAPEX-Zeitalter stellt neue Anforderungen an CIOs (FOTO)
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    Hamburg/Paris (ots) - CIOs in Europa sollten ihre IT kaufmännisch künftig wie
    ein Wertpapierdepot steuern: mit Echtzeitkennzahlen statt Jahresbudgets und mit
    Blick auf die Rendite der IT-Investitionen. Unternehmen, die Finanz-,
    Technologie- und Geschäftsteams zusammenbringen (FinOps), senken die Risiken von
    Kostenexplosionen und Innovationsstaus erheblich. Das zeigen Analysen für den
    CIO Compass von Sopra Steria Next, der Managementberatung von Sopra Steria.

    Jahrzehntelang bedeuteten IT-Investitionen vor allem hohe einmalige Ausgaben für
    Hardware, Rechenzentren und mehrjährige Projekte, so genannte Capital
    Expenditure (CAPEX). Heute dominiert ein operatives Kostenmodell, so genannte
    Operational Expenditure (OPEX). Unternehmen zahlen für Cloud-Services, Lizenzen
    und Plattformen nutzungsbasiert, statt sie selbst zu besitzen. Das bringt
    Flexibilität, birgt aber auch Risiken.

    Bis Ende 2026 werden mehr als 75 Prozent der IT-Ausgaben OPEX-getrieben sein,
    zeigen Zahlen des Analystenhauses Gartner. Gleichzeitig berichten Unternehmen
    jedoch von einem so genannten "Bill Shock" mit durchschnittlich 23 Prozent
    Kostenüberschreitung. Hinzu kommt ein neuer Kostentreiber: generative KI. Schon
    heute verursachen KI-Workloads hohe GPU- und Token-Kosten, also Kosten für
    Rechenleistung und Datenverarbeitung. Prognosen zeigen: Bis 2030 könnte KI bis
    zu 15 Prozent der gesamten laufenden Kosten für den IT-Betrieb (IT-OPEX)
    ausmachen. Der Return on AI Investment wird dabei oftmals noch gar nicht
    firmenintern berechnet. Die Folge: Eine exakte Steuerung der IT-Kosten ist nicht
    möglich.

    "Die Post-CAPEX-Ära verlangt eine neue Steuerungslogik für die IT. CIOs sollten
    ihre IT ab einer gewissen Größe mit klaren Renditekennzahlen managen, ähnlich
    wie ein Finanzportfolio", sagt Philipp Maier, Senior Manager CIO Advisory von
    Sopra Steria Next. "Das bedeutet, sie müssen Rechnungen von Hyperscalern wie
    Amazon und Microsoft wie Finanzberichte lesen, Kosten pro Transaktion oder pro
    KI-Prompt tracken und Investitionen nach dem Nutzen für das Geschäft bewerten.
    IT-Management-Ansätze wie FinOps und GreenOps sind keine Kür mehr, sondern
    Pflicht."

    Umdenken im IT-Management rechnet sich

    Praxisbeispiele aus dem Kundenkreis von Sopra Steria zeigen den Hebel für
    Unternehmen bei den Kosten: Ein Fortune-500-Versicherer senkte seine
    Infrastrukturkosten um 65 Prozent und erzielte in 14 Monaten einen ROI durch die
    Migration der IT in eine Hybrid-Cloud und die Einführung von FinOps. Eine
    globale Reiseplattform reduzierte ihre Cloud-Kosten um 27 Prozent. Zudem senkte
    das Unternehmen die Hosting-Kosten um rund 64 Millionen US-Dollar durch eine
     

