    Floyd Mayweather tritt in Athen bei BATTLE of the LEGENDS gegen die griechische Ikone Mike Zambidis an

    Unbesiegt vs. Unzerbrechlich

    ATHEN, Griechenland, 5. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Floyd „Money" Mayweather Jr., der erfolgreichste und unbesiegte Boxer der Geschichte, wird in Athen in den Ring steigen, dem Geburtsort der Olympischen Spiele und dem Fundament des globalen Sports.

    HISTORY IS ABOUT TO BE MADE: Floyd “Money” Mayweather vs “Iron” Mike Zambidis, Saturday, June 27, 2026, TELEKOM CENTER, OAKA, Athens, Greece

     

    Am 27. Juni 2026 steht Mayweather im Mittelpunkt von BATTLE OF THE LEGENDS, einem globalen Mega-Event, und trifft auf Mike „Iron" Zambidis, Griechenlands berühmtesten Kampfsportler, in einem einmaligen Super-Fight, der Kontinente, Epochen und Kampfkulturen verbindet.

    Der amerikanische Profiboxer mit dem ungeschlagenen Rekord von 50-0 , der 15 große Weltmeisterschaften in fünf Gewichtsklassen vom Superfedergewicht bis zum leichten Mittelgewicht gewonnen hat und Olympiasieger in Bronze Einer der besten Defensivboxer in der Geschichte des Sports mit einer außergewöhnlichen Karriere, die von Dominanz, Präzision und Langlebigkeit auf höchstem Niveau geprägt ist. Mayweather ist der treffsicherste Schlagmann unter den Profiboxern.

    Ihm gegenüber steht die griechische Legende des Boxens und Kickboxens, Mike „Iron" Zambidis. Als 18-facher Weltmeister hat Zambidis in atemberaubenden Kämpfen gegen die größten Athleten der Welt angetreten und kann eine beeindruckende professionelle Bilanz vorweisen: 180 Kämpfe, 158 Siege und 87 Knockouts. Er ist weltweit bekannt für seine Erfolge bei internationalen Wettkämpfen und K-1-Veranstaltungen in Japan und zeichnet sich durch seine außergewöhnlichen Boxfähigkeiten, seine unvergleichliche Technik und seinen einzigartig aggressiven Kampfstil aus.

    Die Veranstaltung wird im Telekom Center, OAKA Olympic Complex, stattfinden und Tausende von Zuschauern live und Millionen von Zuschauern weltweit über internationale Übertragungsplattformen und die digitale Medienverbreitung empfangen.

    Geplant für den 27.  Juni2026, im Telecom Center, OAKA Arena in Athen, als eines der weltweit am meisten erwarteten Sportspektakel. 

    BATTLE of the LEGENDS" ist ein Elite Box-Event mit dem Hauptkampf Floyd „Money" Mayweather gegen „Iron" Mike Zambidis, während zusätzlich zwei Welttitelkämpfe mit Weltklasse-Athleten stattfinden werden, sowie parallele Unterhaltungsaktivitäten und ein Live-Konzert.

    Der Kartenverkauf erfolgt über Ticketmaster. Weitere Einzelheiten und die offizielle Bekanntgabe des Verkaufsstarts werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. 

    BATTLE OF THE LEGENDS wird von SEAJETS , dem größten Netzwerk von Hochgeschwindigkeitsschiffen, gesponsert. X-treme Stores , die größte Fitnesskette in Griechenland und Zypern, ist der offizielle Unterstützer der Veranstaltung.

    Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2876867/BATTLE_of_the_LEGENDS_Mayweather_vs_Zambidis.jpg

    Für alle Medienanfragen im Zusammenhang mit BATTLE OF THE LEGENDS, wenden Sie sich bitte an die offiziellen Vertreter der Veranstaltung:
    SO FINE! Communications Management:
    Tonia Fouseki
    tfouseki@sofine.gr
    +30 210 9211011

    Für offizielle Updates und Ankündigungen folgen Sie „Iron" Mike Zambidis in den sozialen Medien: 
    Instagram: @ironmikezambidisofficial
    Facebook: Iron Mike Zambidis (Offizielle Seite)
    TikTok: @ironmikezambidis
    www.ironmikezambidis.com

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/floyd-mayweather-tritt-in-athen-bei-battle-of-the-legends-gegen-die-griechische-ikone-mike-zambidis-an-302679329.html





