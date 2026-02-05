ANALYSE-FLASH
Berenberg startet Gea Group mit 'Buy' - Ziel 73 Euro
- Berenberg bewertet Gea-Aktien mit "Buy" bei 73 Euro.
- Starke Präsenz im Nahrungsmittelbereich als Vorteil.
- Ergebnisse bis 2028 sollen um 10% jährlich steigen.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von Gea beim Kursziel von 73 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die starke Präsenz im nicht-zyklischen Nahrungsmittelbereich und die wachsende Bedeutung des Servicegeschäfts machten den Anlagenbauer attraktiv, schrieb Benjamin Thielmann am Mittwochabend in seiner Kaufempfehlung. Er geht davon aus, dass die Ergebnisse bis 2028 im Schnitt um etwa zehn Prozent per annum steigen. Die Kapitalrendite (RoCE) dürfte derweil von etwa 28 auf rund 34 Prozent anziehen. Den Auftragszenit sieht Thielmann noch nicht erreicht./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 17:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 62,55 auf Tradegate (05. Februar 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +6,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,70 %.
Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 10,14 Mrd..
GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von -10,11 %/+18,78 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 73 Euro
