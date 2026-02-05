Berenberg startet Gea Group mit 'Buy' - Ziel 73 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 62,55 auf Tradegate (05. Februar 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +6,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,70 %.

Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 10,14 Mrd..

GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von -10,11 %/+18,78 % bedeutet.