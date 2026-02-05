ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Alphabet A-Aktie auf 'Buy' - Ziel 400 Dollar
- Jefferies bleibt bei Alphabet A-Aktie auf "Buy".
- Kursziel von 400 US-Dollar für die Aktie festgelegt.
- KI-Investitionen zeigen Erfolge im Cloud- und Werbegeschäft.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal habe gezeigt, dass sich die KI-Investitionen auszahlten, sowohl im Cloud-Geschäft als auch bei den Werbeumsätzen, schrieb Brent Thill in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die für 2026 avisierten Ausgaben seien die höchsten unter allen Hyperscalern./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 21:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,69 % und einem Kurs von 274,7 auf Tradegate (05. Februar 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -4,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,68 %.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,60 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 372,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 315,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +15,62 %/+46,82 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 400 US-Dollar
Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059
alphabet macht das sozusagen aus der Kasse. Und man wirft das geld ja nicht raus. Diese invests werden mehr Marktanteil und Vorsprung generieren. Für mich mehr als ok
MediaTek und TSMC sind keine Konkurrenten, sondern in komplett unterschiedlichen Bereichen tätig. MediaTek entwickelt Chips (fabless), TSMC fertigt sie. MediaTek lässt viele seiner Chips sigar bei TSMC produzieren. Konkurrenz sieht anders aus.... Zwischen Mediatek und TSMC herrscht eine klassische Kunden-Lieferanten-Beziehung....
Liebes Wallstreet Online Team, ihr solltet schon gründlicher sein. Besonders wenn man über Aktien berichtet und Prognosen abgibt, sollte man sich zumindest im klaren sein, was das Unternehmen überhaupt tut über das man da berichtet...
Die Headline hat den restlichen Artikel leider schon diskreditiert.