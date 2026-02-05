Jefferies belässt Alphabet A-Aktie auf 'Buy' - Ziel 400 Dollar

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,69 % und einem Kurs von 274,7 auf Tradegate (05. Februar 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -4,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,68 %.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,60 Bil..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 372,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 315,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +15,62 %/+46,82 % bedeutet.