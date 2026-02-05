RBC belässt Siemens Healthineers auf 'Outperform' - Ziel 55 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,00 % und einem Kurs von 41,68 auf Tradegate (05. Februar 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um -2,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,82 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 47,04 Mrd..

Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +31,89 %/+46,28 % bedeutet.