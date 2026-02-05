ANALYSE-FLASH
JPMorgan streicht 'Positive Catalyst Watch' für RWE - Ziel hoch
- JPMorgan hebt RWE-Kursziel auf 57 Euro an.
- RWE bleibt Top-Favorit in der Versorgerbranche.
- Positive Windkraft-Auktion beeinflusst Kursziel.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RWE von 51 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Essener blieben ein Top-Favorit in der Versorgerbranche, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwochabend. Nach der jüngsten Outperformance drohe mit dem Geschäftsbericht Ende März allerdings eine gewisse Ernüchterung. Daher strich der Experte den Zusatz "Positive Catalyst Watch", der für die Aktien kurzfristig besonderen Optimismus signalisiert. Sie bleiben aber auf der "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen der Investmentbank. Sein Kursziel hob Mahbubani unter anderem aufgrund des sehr positiven Ausgangs der jüngsten Windkraft-Auktion in Großbritannien an./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 19:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:15 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 52,74 auf Tradegate (05. Februar 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -1,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,59 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 39,11 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -0,54 %/+16,68 % bedeutet.
