    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan streicht 'Positive Catalyst Watch' für RWE - Ziel hoch

    • JPMorgan hebt RWE-Kursziel auf 57 Euro an.
    • RWE bleibt Top-Favorit in der Versorgerbranche.
    • Positive Windkraft-Auktion beeinflusst Kursziel.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RWE von 51 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Essener blieben ein Top-Favorit in der Versorgerbranche, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwochabend. Nach der jüngsten Outperformance drohe mit dem Geschäftsbericht Ende März allerdings eine gewisse Ernüchterung. Daher strich der Experte den Zusatz "Positive Catalyst Watch", der für die Aktien kurzfristig besonderen Optimismus signalisiert. Sie bleiben aber auf der "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen der Investmentbank. Sein Kursziel hob Mahbubani unter anderem aufgrund des sehr positiven Ausgangs der jüngsten Windkraft-Auktion in Großbritannien an./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 19:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:15 / GMT

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
