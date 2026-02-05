UBS hebt Ziel für Infineon auf 47 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 40,62 auf Tradegate (05. Februar 2026, 12:17 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -7,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,47 %.

Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 53,23 Mrd..

Infineon Technologies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -2,57 %/+26,66 % bedeutet.