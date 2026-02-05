    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAurubis AktievorwärtsNachrichten zu Aurubis

    AKTIE IM FOKUS

    Aurubis fallen vom Rekordhoch zurück - Kupferpreis sinkt

    • Aurubis-Aktien fallen um bis zu 4% auf 160,20 Euro.
    • Trübes Marktumfeld und sinkende Kupferpreise belasten.
    • Quartalszahlen bestätigen Prognose, keine Impulse erwartet.
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Aurubis haben am Donnerstag ihrer wochenlangen Rekordrally Tribut gezollt. Die konjunktursensiblen Titel des Kupferkonzerns litten unter dem weiter trüben Marktumfeld. Sie fielen im MDax um bis zu vier Prozent auf 160,20 Euro, nachdem sie erst am Vortag bei gut 171 Euro einen Höchststand erreicht hatten. Zuletzt war das Minus dann 2,6 Prozent groß. Der Index der mittelgroßen Werte lag zeitgleich moderat im Minus.

    Die Aktien von Aurubis waren bereits im späten Handel am Mittwoch unter Druck geraten und hatten leicht im Minus geschlossen. Für Belastung sorgt neuerdings eine Korrektur der Preise an den Edelmetall-Märkten. So fiel der Kupferpreis am Donnerstag weiter, da aktuell die Lagerbestände steigen und die Nachfrage seitens chinesischer Käufer nachlässt. Zuvor hatte die Rally der Rohstoffpreise die Anteilsscheine der Kupferhütte auf immer neue Höhen katapultiert.

    Endgültige Quartalszahlen von Aurubis lieferten am Donnerstag keine größeren Impulse. Der Konzern peilt trotz eines Rückgangs im ersten Quartal im laufenden Geschäftsjahr weiterhin einen mindestens ausgeglichenen freien Finanzmittelfluss vor Dividendenzahlungen an.

    Die Resultate hätten die vorläufigen Zahlen sowie die zuvor angehobene Prognose bestätigt, schrieb Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank. Er sah in diesen keine größeren Impulse für die Aktien. Das Ergebnis sei derzeit stark von der Metallpreisentwicklung geprägt, was die Volatilität erhöhe und die kurzfristige Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung begrenze.

    Zudem belastet Schlamp zufolge das laufende Investitionsprogramm das Ergebnis wegen höherer Abschreibungen, während mittelfristig steigende Ergebnisbeiträge aus den Wachstumsprojekten zu erwarten seien. Das erste Quartal sei damit eher ein Bestätigungs- als ein Richtungsquartal./la/tih/stk

    ISIN:DE0006766504WKN:676650

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

    Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,68 % und einem Kurs von 163,7 auf Tradegate (05. Februar 2026, 12:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +2,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 7,27 Mrd..

    Aurubis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 121,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 141,00EUR was eine Bandbreite von -31,85 %/-12,64 % bedeutet.




    ✧ Schlagzeilen
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung von Aurubis nach der Anhebung der EBT‑Prognose (300–400→375–475 Mio. €) wegen gestiegener Metallpreise und starker Kupfernachfrage. Diskutiert werden Gewinnmitnahmen, Teilverkäufe und Stop‑Loss‑Strategien sowie die Frage, ob die Erholung bereits im Kurs steckt. Kontrovers ist eine Meldung zu angeblich 17,44% Beteiligung, die offenbar große Derivateanteile enthält und nur rund 0,72% echte Aktien umfasst, weshalb einige von Hedging/Emission statt echtem Kauf ausgehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Aurubis eingestellt.

