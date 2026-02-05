Earnings: Wie sieht der Ausblick bei Barrick Mining aus?

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBarrick Mining Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Barrick Mining Corporation

    Gold-und Kupferminenbetreiber Barrick Mining veröffentlicht seine Geschäftszahlen. Wie sieht der Ausblick des Miners nach dem Gold-Crash aus?

    Für Sie zusammengefasst
    • Barrick Mining erzielt Rekord-Cashflow und Gewinn.
    • Umsatzprognose 2025: 16,96 Mrd. USD, +31% zu 2024.
    • Neue Dividendenpolitik: 50% des freien Cashflows.
    Foto: Barrick Gold Corporation

    Barrick Mining veröffentlichte am Donnerstag die operativen und finanziellen Ergebnisse für das abgelaufene Quartal.

    Die harten Fakten: Barrick produzierte im Quartal 871.000 Unzen Gold und 62.000 Tonnen Kupfer. Das Unternehmen erwirtschaftete einen Umsatz von 6 Milliarden US-Dollar sowie einen operativen Cashflow von 2,73 Milliarden US-Dollar und einen freien Cashflow von 1,62 Milliarden US-Dollar. 

    Der Gewinn je Aktie stieg im Vergleich zum dritten Quartal um 88 Prozent auf 1,04 US - Dollar (1,43 US-Dollar im vierten Quartal).

    Für das Gesamtjahr 2025 meldete Barrick einen Umsatz von 16,96 Milliarden US-Dollar, einen operativen Cashflow von 7,69 Milliarden US-Dollar und einen Free Cashflow von 3,87 Milliarden US-Dollar.

    Dies entspricht einem Anstieg von 31 Prozent, beziehungsweise 71 Prozent gegenüber 2024. Der Gewinn je Aktie beträgt 2,93 US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie 2,42 US-Dollar. Die Goldproduktion belief sich im Gesamtjahr auf 3,26 Millionen Unzen, die Kupferproduktion auf 220.000 Tonnen, was den Prognosen vom Jahresbeginn entsprach.

    "Wir haben einen Rekord-Cashflow im Quartal erzielt, unsere Produktionsprognosen für Gold und Kupfer erfüllt und unseren Betriebsplan für 2025 erfolgreich umgesetzt. Diese Erfolge trugen zu einem Rekord-Gewinn je Aktie im Jahr 2025 und der höchsten Aktionärsrendite in der Unternehmensgeschichte bei", sagt Mark Hill, Präsident und CEO in einer Presseerklärung.

    Mark Hill fährt fort: "Während wir den Börsengang unseres Nordamerikageschäfts anstreben, um den Wert zu maximieren, konzentrieren wir uns weiterhin konsequent auf die operative Leistung und die Verbesserung der Sicherheit."

    Zudem sieht die neue Dividendenpolitik des Miners eine Gesamtausschüttung von 50 Prozent des zurechenbaren freien Cashflows vor, einschließlich einer Erhöhung der vierteljährlichen Basisdividende um 40 Prozent auf 0,175 US-Dollar je Aktie.

    Der Ausblick für die Goldproduktion von Barrick ist verhalten: Der Miner rechnet 2026 mit einem leichten Rückgang der Goldproduktion. Im besten Fall für 2026 (3,25 Millionen Unzen Gold) liegt die prognostizierte Produktion nur ca. 0,3 Prozent unter dem 2025-Ergebnis (3,26 Millionen Unzen Gold). Im schlechtesten Fall der Unternehmensprognose (2,90 Millionen Unzen Gold) wäre das rund 11 Prozent niedriger als 2025.

    Die Aktie von Barrick tendiert im frühen Handel mit einem Plus von rund 1,5 Prozent nach oben.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Verfasst von Redakteur Krischan Orth
