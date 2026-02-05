Technotrans Aktie fällt auf 33,10€ - 05.02.2026

Die Technotrans Aktie notiert aktuell bei 33,10€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,22 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,10 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,48 %, geht es heute bei der Technotrans Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Technotrans ist ein führender Anbieter von Flüssigkeitstechnologien mit Fokus auf Kühlung und Temperierung, besonders in der Druck- und Kunststoffindustrie. Das Unternehmen konkurriert mit Donaldson und Parker Hannifin und zeichnet sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen aus.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Technotrans, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -1,99 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Technotrans Aktie damit um +3,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,86 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Technotrans um -0,29 % verloren.

Technotrans Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,60 % 1 Monat -0,86 % 3 Monate -1,99 % 1 Jahr +93,82 %

Informationen zur Technotrans Aktie

Es gibt 7 Mio. Technotrans Aktien. Damit ist das Unternehmen 228,64 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Alfa Laval, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,84 %. GEA Group notiert im Plus, mit +1,05 %. Parker-Hannifin notiert im Plus, mit +0,98 %. Eaton legt um +1,28 % zu

Technotrans Aktie jetzt kaufen?

Ob die Technotrans Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Technotrans Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.