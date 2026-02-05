Wolfspeed schockt die Anleger schon wieder! Aktie crasht brutal zweistellig!

Im vorbörslichen Handel an der Nasdaq gab die Aktie am Donerstag zeitweise um rund 15 Prozent nach und fiel auf 14,62 US-Dollar.

Wolfspeed, eines der führenden Unternehmen im Bereich der Siliziumkarbid-Technologie (SiC), steht erneut unter Druck. Die Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 haben die Anleger:innen massiv enttäuscht. Mit einem Verlust von 6,11 US-Dollar pro Aktie – deutlich höher als die Prognose von -0,63 US-Dollar – und einem Umsatz von nur 168,5 Millionen US-Dollar statt der erwarteten 199 Millionen US-Dollar wurden die Erwartungen deutlich verfehlt.

Doch was steckt hinter dieser Negativentwicklung? Ein großer Teil des Problems liegt in der schwachen Nachfrage aus dem E-Auto-Sektor. Steigende Zinsen und sinkende staatliche Förderungen machen den Markt für Elektroautos immer unattraktiver. Wolfspeed versucht, diesem Trend zu entkommen, indem das Unternehmen seine Strategie ändert und neue Wachstumsbereiche wie KI-Datenzentren und Netzmodernisierungen ins Visier nimmt. Doch können diese Maßnahmen den Einbruch in der Automobilbranche wirklich ausgleichen?

Wolfspeed hatte im Juni 2025 Insolvenz nach Chapter 11 beantragt und einen umfassenden Umstrukturierungsprozess eingeleitet. Das Unternehmen konnte seine Schulden um rund 70 Prozent reduzieren, die Fälligkeiten bis 2030 verlängern und die jährlichen Zinszahlungen um etwa 60 Prozent senken. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Verfahrens im September 2025 ist Wolfspeed finanziell besser aufgestellt, um sein vertikal integriertes 200-mm-Fertigungsnetzwerk in den USA auszubauen und nachhaltiges Wachstum zu fördern.

Trotz der kurzfristigen Sorgen könnten die langfristigen Perspektiven von Wolfspeed womöglich alles andere als schlecht sein. Das Unternehmen ist und bleibt ein führender Anbieter im Bereich der Siliziumkarbid-Technologie, die für zukünftige Hochvolt-Anwendungen von entscheidender Bedeutung sein könnten. Zudem wächst die Nachfrage in Bereichen wie KI und erneuerbare Energien rasant.

