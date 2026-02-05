Deutsche Bank Research hebt Salzgitter-Ziel auf 60 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,16 % und einem Kurs von 48,98 auf Tradegate (05. Februar 2026, 12:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +7,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,38 %.

Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 2,95 Mrd..

Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6600 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -45,08 %/+22,05 % bedeutet.