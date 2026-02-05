ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Salzgitter-Ziel auf 60 Euro - 'Buy'
- Kursziel für Salzgitter AG auf 60 Euro angehoben.
- Einstufung bleibt bei "Buy", positive Analystenprognose.
- Stahlpreise steigen, beeinflussen Kursziel deutlich.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Salzgitter AG von 40 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Bastian Synagowitz hob seine Prognosen für die Stahlpreise in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht deutlich an. In Verbindung mit der Kursrally der Beteiligung Aurubis steigt auch sein Kursziel deutlich./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,16 % und einem Kurs von 48,98 auf Tradegate (05. Februar 2026, 12:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +7,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 2,95 Mrd..
Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -45,08 %/+22,05 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 60 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Salzgitter - 620200 - DE0006202005
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Salzgitter. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Salzgitter eingestellt.
fundamental und möglichkeiten ist sg ganz klar unterbewertet. wer meint, dass der kurs zu hoch sei, der hat keine ahnung.
https://www.cleanthinking.de/droht-uns-wirklich-eine-gasmangellage-2026/
Fazit: Zwei Realitäten zum Gasmangel 2026
Auf der einen Seite stehen Bundesnetzagentur, Bundeswirtschaftsministerium, die Gasspeicherbetreiber selbst, EWE-Chef Dohler, Uniper, DIW-Energieökonomin Claudia Kemfert – und Medien wie Capital, WirtschaftsWoche, Handelsblatt und WELT, die von einer angespannten, aber beherrschbaren Lage berichten.
Auf der anderen Seite stehen NIUS, Apollo News und eine Handvoll YouTube-Kanäle, die eine unmittelbar bevorstehende Gasmangellage als unabwendbar darstellen – gestützt auf eigene Berechnungen, falsch wiedergegebene Schwellenwerte und einen YouTuber, der Deutschland im Wohnmobil verlässt. Vielleicht glauben die alternativen Medien das wirklich, was sie erzählen.
Rabajatis