    Powermax Minerals berichtet über Analyseergebnisse von Flusssedimentproben aus dem Phase-2-Programm im Seltenerdmetallprojekt Cameron in British Columbia

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Toronto, Ontario – 5. Februar 2026 / IRW-Press / Powermax Minerals Inc. (CSE: PMAX) (OTCQB: PWMXF) (FWB: T23) („Powermax“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ergebnisse der Analyse von Proben aus Flusssedimenten bekannt zu geben, die während des Phase-2-Explorationsprogramms im unternehmenseigenen Seltenerdmetallprojekt Cameron (REE) im Bergbaurevier Kamloops in British Columbia gewonnen wurden.

     

    Analyseergebnisse von Flusssedimentproben aus dem Phase-2-Programm

     

    Die Probenahme von Flusssedimenten im Rahmen des Phase-2-Programms ergab in mehreren Einzugsgebieten des REE-Projekts Cameron anomale Werte für Seltenerdmetalle. Die Analyseergebnisse aller Proben weisen auf erhöhte Werte für leichte Seltenerdoxide (LREO), schwere Seltenerdoxide (HREO) und gesamte Seltenerdoxide (TREO) hin, was die Effektivität der geochemischen Untersuchung der Flusssedimente als Vektorisierungsinstrument für eine REE-Mineralisierung bestätigt.

     

    Analysebereiche der Flusssedimentproben aus dem Phase-2-Programm (alle Proben):

     

    -          LREO: Bereich von 178,6 ppm bis 47.980,5 ppm

    -          HREO: Bereich von 49,0 ppm bis 9.537,3 ppm

    -          TREO: Bereich von 227,7 ppm bis 57.517,8 ppm

     

    Mehrere Entwässerungssysteme wiesen kohärente REE-Anomalien mit mehreren Elementen auf, einschließlich der Anreicherung sowohl leichter als auch schwerer Seltenerdmetalle. Die Stärke und räumliche Häufung dieser Anomalien lassen auf proximale Quellen in der Felssohle stromaufwärts schließen und weisen vorrangige Zielgebiete für weitere geologische Kartierungen, Bodenprobenahmen und möglicherweise auch Grabungen oder Testbohrungen aus, vorbehaltlich entsprechender Genehmigungen. Außerdem untermauert das durchwegs hohe eTh/K-Verhältnis (>10) das Vorhandensein von Th-reichen Begleitmineralien wie Monazit oder Xenotim, die erodiert und in den Bach transportiert werden. Sehr wahrscheinlich finden sich also im Einzugsgebiet noch nicht freigelegte oder unzureichend beprobte REE-haltige Wirtsgesteine.

    Seite 1 von 3 




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
