WARBURG RESEARCH stuft ELMOS SEMICONDUCTOR AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Buy" belassen. Die höhere Dividendenplanung und der Aktienrückkauf sprächen für starke Barmittelzuflüsse, schrieb Malte Schaumann am Donnerstag. Durch die Zahlen des direkten Wettbewerbers Melexis sieht der Experte keine Belastung./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 113,2EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 12:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Malte Schaumann
Analysiertes Unternehmen: ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 145
Kursziel alt: 145
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
