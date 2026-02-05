BERENBERG stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Die Nachfrage nach KI-Chips rage weiter heraus, schrieb Tammy Qiu am Donnerstag im Resümee des Quartalsberichts./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 40,57EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 12:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Tammy Qiu
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 48
Kursziel alt: 48
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
