JEFFERIES stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals lägen einen Tick unter den Erwartungen, schrieb Lucas Ferhani am Donnerstag. Der Ausblick habe sie allerdings erfüllt./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,89 % und einem Kurs von 24,31EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 12:27 Uhr) gehandelt.