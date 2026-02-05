JEFFERIES stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals lägen einen Tick unter den Erwartungen, schrieb Lucas Ferhani am Donnerstag. Der Ausblick habe sie allerdings erfüllt./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,89 % und einem Kurs von 24,31EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 12:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Lucas Ferhani
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 200
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
