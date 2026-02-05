    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeliostar Metals AktievorwärtsNachrichten zu Heliostar Metals
    Heliostar meldet ersten Goldguss seit Wiederaufnahme des Bergbaus in der Mine San Agustín

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, Kanada, 5. Februar 2026 / IRW-Press / Heliostar Metals Ltd. (TSX.V: HSTR, OTCQX: HSTXF, FWB: RGG1) („Heliostar“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Ende Januar 2026 der erste offizielle Goldguss nach Wiederaufnahme der Bergbauaktivitäten bei der zu 100 % unternehmenseigenen Mine San Agustín erfolgte. 

     

    Wie am 18. Dezember 2025 bekannt gegeben, hat das Unternehmen im vierten Quartal 2025 den Abbau, das Brechen und die Aufschüttung von neuem Erz auf der Laugungsplatte wieder aufgenommen. Wir haben die Wiederaufnahme innerhalb des Zeit- und Budgetrahmens abgeschlossen. Der Betrieb wird weiterhin erfolgreich hochgefahren und hat die internen Zielvorgaben für die Erzförderrate sowie für die auf der Laugungsfläche aufgeschichteten, gewinnbaren Unzen bislang übertroffen. Die Mine ist auf einem guten Weg, die Produktionsprognose von 30.000 bis 32.700 Unzen Gold im Jahr 2026 zu erreichen.

     

    CEO Charles Funk sagte: „Es ist eine außergewöhnliche Zeit auf dem Goldmarkt, um eine neue Produktion in Betrieb zu nehmen. Durch die Inbetriebnahme von San Agustín haben wir unsere konsolidierte Produktionsprognose gegenüber dem Vorjahr um über 60 % erhöht und gleichzeitig niedrige nachhaltige Gesamtkosten (AISC) von etwa 2.000 $ im Jahr 2026 aufrechterhalten. Bei unserem für 2026 veranschlagten Goldpreis von 3.800 $/oz ermöglicht uns der Cashflow von San Agustín die Finanzierung unserer unternehmensweiten Explorations- und Investitionsprogramme, einschließlich einer Grubenerweiterung bei La Colorada und der Erschließung einer Rampe bei Ana Paula. Bei den aktuellen Spotpreisen können wir all dies tun und unseren Kassenstand schneller aufbauen, um die für 2027/28 geplanten Investitionen (CAPEX) bei Ana Paula zu finanzieren. Bei San Agustín wird das nächste bedeutsame Update die Ergebnisse des Bohrprogramms beinhalten, das auf eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine abzielt. Diese Ergebnisse werden für Mitte bis Ende des ersten Quartals 2026 erwartet.“

     

    Foto 1: Doré-Barren vom ersten Goldguss nach der Wiederaufnahme des Bergbaus bei San Agustín

     

    Foto 2: Führungsteam von San Agustín, das den ersten Goldguss feiert

     

    Foto 3: Erster Goldguss seit der Wiederaufnahme des Bergbaus bei San Agustín

     

    Foto 4: Blick auf die Bergbauaktivitäten im Gebiet Corner bei San Agustín

