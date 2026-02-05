Wirtschaft
Dax dreht leicht ins Minus - Anleger an den Seitenlinien
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem halbwegs freundlichen Start bis zum Mittag knapp in den roten Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.565 Punkten berechnet, 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Deutsche Börse, SAP und Siemens, am Ende Rheinmetall, Volkswagen und BMW.
"Die Marktteilnehmer sehen sich am Donnerstag erneut mit erhöhter Volatilität an den Edelmetallmärkten und eher schwachen Unternehmenszahlen konfrontiert", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "So hat der Ölkonzern Shell unter den niedrigeren Ölpreisen gelitten und ein Ergebnis unter den Markterwartungen publiziert."
"Die Marktteilnehmer sehen sich am Donnerstag erneut mit erhöhter Volatilität an den Edelmetallmärkten und eher schwachen Unternehmenszahlen konfrontiert", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "So hat der Ölkonzern Shell unter den niedrigeren Ölpreisen gelitten und ein Ergebnis unter den Markterwartungen publiziert."
Anzeige
Präsentiert von
Weniger hilfreich seien zudem die Sitzungen der Bank of England und der EZB, da es zu keinen Zinsänderungen kommen werde und die anschließenden Pressekonferenzen ebenfalls wenig Überraschungspotential hätten, so Lipkow. "Somit nehmen die Investoren lieber Gewinne mit und positionieren sich an den Seitenlinien."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1789 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8482 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 68,62 US-Dollar; das waren 84 Cent oder 1,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1789 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8482 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 68,62 US-Dollar; das waren 84 Cent oder 1,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung von SAP: Zielkurse (u.a. 90€) werden angezweifelt und fundierte Wertermittlungen gefordert. Debatten behandeln mögliche Überbewertung/Blue‑Chip‑Probleme, Crash‑Ängste, Kundenabhängigkeit als fundamentales Risiko sowie KI‑Wettbewerb kontra SAP‑Integration und Europa‑Vorteile; Appelle zu sachlicher Einschätzung statt Hysterie.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.
WinstonWolf92FS schrieb gestern 12:54
Alleine aus dem Grund wird das nix mit nem KI Tool das z.B. SAP oder die ganze IT ersetzen soll ;-)...Hochsensible Geschäftsdaten alleine US-Anbietern anzuvertrauen ist rechtlich riskant, da US-Gesetze staatlichen Zugriff erlauben und dies mit europäischen Datenschutz- und Geheimhaltungsanforderungen kollidieren kann. Btw SAP hat ne eigen KI nennt sich ua SAP Business AI...mitdiskutieren »
SAP bietet eine zentrale KI-Plattform namens „SAP Business AI“:
Sie ist für Unternehmen gedacht und nutzt alle Geschäftsdaten im SAP-System.
KI-gestützte Agenten und Assistenten können:
Geschäftsprozesse automatisieren
Daten analysieren
Anwendern proaktiv helfen
Der KI-Assistent Joule zählt zu den wichtigsten Modulen.
Joule ist ein eigenes generatives KI-Werkzeug von SAP, das z. B. Fragen in natürlicher Sprache beantworten kann oder hilft, Daten und Prozesse zu verstehen.
Es wird direkt in SAP-Anwendungen eingebettet, nicht als reiner Chatbot für Endnutzer wie ChatGPT.
SAP hat auch eine „AI-Foundation“ inkl. „AI Core“ auf seiner Business Technology Platform:
Diese Bausteine ermöglichen es Unternehmen, eigene KI-Anwendungen aufzubauen oder KI-Modelle in Geschäftslösungen einzubetten.
SAP nutzt zusätzlich externe KI-Modelle (z. B. von Cohere, Mistral, OpenAI) im Rahmen seiner Plattform-Strategie
stay calm
SAP bietet eine zentrale KI-Plattform namens „SAP Business AI“:
Sie ist für Unternehmen gedacht und nutzt alle Geschäftsdaten im SAP-System.
KI-gestützte Agenten und Assistenten können:
Geschäftsprozesse automatisieren
Daten analysieren
Anwendern proaktiv helfen
Der KI-Assistent Joule zählt zu den wichtigsten Modulen.
Joule ist ein eigenes generatives KI-Werkzeug von SAP, das z. B. Fragen in natürlicher Sprache beantworten kann oder hilft, Daten und Prozesse zu verstehen.
Es wird direkt in SAP-Anwendungen eingebettet, nicht als reiner Chatbot für Endnutzer wie ChatGPT.
SAP hat auch eine „AI-Foundation“ inkl. „AI Core“ auf seiner Business Technology Platform:
Diese Bausteine ermöglichen es Unternehmen, eigene KI-Anwendungen aufzubauen oder KI-Modelle in Geschäftslösungen einzubetten.
SAP nutzt zusätzlich externe KI-Modelle (z. B. von Cohere, Mistral, OpenAI) im Rahmen seiner Plattform-Strategie
stay calm
Piratier schrieb gestern 11:20
mitdiskutieren »
Heute wird es dargestellt, als stünden herkömmliche Softwarefirmen wie SAP vor dem Abgrund, weil ihr Geschäftsmodel durch moderne KI-Anwendungen überholt sei. Dabei wird gerade jetzt an erster Stelle Anthropic genannt, dessen KI-Entwicklungen das Zeug hätten, den Markt zu revolutionieren und die alten Firmen vom Thron zu stoßen, wie es seinerzeit das Smartphone mit Nokia getan hat.
Bei der sich jetzt breitmachenden Panik wird vor allem zweierlei übersehen. Erstens, dass SAP selber KI-Anwendungen in seine Software integriert, und zweitens, dass SAP ein europäisches Unternehmen ist, was eine sehr erhebliche Rolle spielt, wenn man in Betracht zieht, dass heute die Vorbehalte, seine Firmeninterna in den USA verarbeiten zu lassen, größer sind denn je. Anthropic ist nun sicher ein Unternehmen, deren Direktoren mit hehren Zielen (unter anderem dem der Gemeinnützigkeit und zuverlässiger Datensicherheit) an den Start gegangen sind, aber zum einen gibt es keine Garantie, dass dies so bleibt, und zum anderen ist es nun einmal ein in den USA angesiedeltes Unternehmen. Die Rolle des Long-Term-Benefit-Trusts zum Beispiel, das die Einhaltung dieser Ziele kontrollieren soll, ist so eindeutig nicht und wird in den USA durchaus kontrovers diskutiert, insbesonders die Frage, wie sich dieses Kontrollgremium gegen die auf vorrangig und verständlicherweise wohl auf Profit gerichteten Interessen der Aktionäre behaupten wird. Dabei wiederum ist zu bedenken, dass einerseits ein Börsengang von Anthropic wohl geplant ist, aber noch bevorsteht. Es lässt sich also überhaupt nicht sagen, wie die zukünftige Aktionärsstruktur aussehen wird. Was sich aber sagen lässt, ist, dass entweder durch Aufträge und Zahlungen amerikanischer Großkonzerne an Anthropic aber auch durch personelle Verbindungen in politische Zirkel schon jetzt unübersehbare Verbindungen bestehen, von denen sich nicht vorhersagen lässt, ob oder wann diese in Abhängigkeiten umschlagen.
Ich denke, dass es kein größeres, europäisches Unternehmen geben wird, dass eine Zusammenarbeit mit einem Unternehmen wie SAP, auf das man sich schon über lange Zeit verlassen konnte und das - nicht zu vergessen - erkennbar auch an neuen Entwicklungen teilhat, selbst welche in Gang setzt und diese implementiert, aufkündigt, um zu einem US-amerikanischen Anthropic überzulaufen, das ohne Frage tolle KI-Lösungen bereitstellt, wo aber die Frage völlig offen ist, wohin die Reise dieses Unternehmens noch gehen wird.
Nils49 schrieb 31.01.26, 09:25
Man sollte hier im Forum langsam wieder zur Realität zurückkehren und aufhören, Verschwörungstheorien zu verbreiten. SAP verfügt über einen ausreichenden Backlog, um seine ERP-Kunden schrittweise in die Cloud zu überführen und parallel die KI-Integration voranzutreiben.mitdiskutieren »
S/4HANA für Großunternehmen wird weiterhin cloud- oder rechenzentrumsbasiert betrieben, mit KI als zentraler Komponente. S/4HANA ist kein einzelnes Programm, sondern das digitale Nervensystem des gesamten SAP-Ökosystems.
SAP handelt auch nicht naiv, indem sie den Weg in die Cloud anbietet, ohne die notwendige Infrastruktur zu planen oder bereitzustellen. Das Unternehmen hat ein solides Quartal abgeliefert, eine stabile Performance geliefert und es gibt absolut keinen Anlass für Panik. Geben wir SAP einfach die Zeit, das umzusetzen.
S/4HANA für Großunternehmen wird weiterhin cloud- oder rechenzentrumsbasiert betrieben, mit KI als zentraler Komponente. S/4HANA ist kein einzelnes Programm, sondern das digitale Nervensystem des gesamten SAP-Ökosystems.
SAP handelt auch nicht naiv, indem sie den Weg in die Cloud anbietet, ohne die notwendige Infrastruktur zu planen oder bereitzustellen. Das Unternehmen hat ein solides Quartal abgeliefert, eine stabile Performance geliefert und es gibt absolut keinen Anlass für Panik. Geben wir SAP einfach die Zeit, das umzusetzen.
5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte