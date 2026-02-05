JEFFERIES stuft ARCELORMITTAL auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Cole Hathorn am Donnerstag. Der Ausblick sei dank der politischen Protektionsmaßnahmen ermutigend./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,87 % und einem Kurs von 48,69EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Cole Hathorn

Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



