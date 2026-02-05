JEFFERIES stuft ARCELORMITTAL auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Cole Hathorn am Donnerstag. Der Ausblick sei dank der politischen Protektionsmaßnahmen ermutigend./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,87 % und einem Kurs von 48,69EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Cole Hathorn
Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 44
Kursziel alt: 44
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
