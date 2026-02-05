Milliarden, Macht und Mikrochips: Dieser Schritt von TSMC verändert alles

Der weltgrößte Auftragsfertiger für Halbleiter will in Japan deutlich weiter gehen als geplant. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) kündigt an, künftig auch besonders leistungsfähige Chips im Land zu produzieren. Der Schritt gilt als zentral für Japans Strategie im Bereich der Künstlichen Intelligenz.

3-Nanometer als Technologiesprung

In der Fabrik im japanischen Kumamoto sollen erstmals 3-Nanometer-Chips gefertigt werden. Es wäre das erste Mal, dass TSMC diese Technologie in Japan einsetzt. Bisher war der Standort auf Chips mit 6- bis 12-Nanometer-Strukturen ausgelegt, vor allem für Autos und Telekommunikation.

Die neue Generation ist deutlich leistungsfähiger und gilt als Schlüssel für Rechenzentren und Anwendungen der Künstlichen Intelligenz.

Japans Premierministerin Sanae Takaichi sieht in dem Ausbau einen Meilenstein. "Die Expansion von TSMC in Kumamoto wird eine Lücke in unserem Land schließen, indem sie die heimische Produktion von fortschrittlichen Logikhalbleitern ermöglicht", sagte sie bei einem Treffen mit Konzernchef C.C. Wei.

Die Chips sollen unter anderem in Rechenzentren, Robotik und autonomen Fahrzeugen eingesetzt werden. Diese Bereiche hat die Regierung als strategische Schlüsselindustrien definiert.

Kurswechsel wegen Markt und Geopolitik

Der Baustart der Fabrik erfolgte im vergangenen Herbst. Doch geopolitische Spannungen und eine schwache Nachfrage nach weniger komplexen Chips führten zu einer Neubewertung der Pläne. Stattdessen rücken nun Hochleistungschips für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz in den Fokus, wie das Wall Street Journal berichtet.

Für Japan ist die 3-Nanometer-Produktion ein großer Schritt. Das Land verfügt bislang über keine Kapazitäten zur Massenfertigung solcher Chips, die für moderne KI-Systeme unverzichtbar sind.

Milliardenhilfen und offene Investitionsfragen

Die Regierung unterstützt den Ausbau mit milliardenschweren Programmen. Geförderte Projekte sind unter anderem Rapidus in Hokkaido, Werke von Micron Technology in Hiroshima und die Fabrik von TSMC in Kumamoto. Der Konzern hatte zuvor Investitionen von 20 Milliarden US-Dollar in Japan angekündigt. Details zu möglichen Anpassungen dieses Plans nannte das Unternehmen nicht. C.C. Wei betonte, die neue Fabrik werde das Fundament für Japans KI-Geschäft legen und das regionale Wachstum stärken.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion