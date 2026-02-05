AKTIE IM FOKUS 2
Siemens Healthineers nun sehr schwach - Test der Unterstützung
- Aktien von Siemens Healthineers unter Druck geraten.
- Starker Euro und Zölle belasten Medizintechniker.
- Analystenmeinungen variieren, Bericht nicht überzeugend.
(neu: Kurs gedreht, Kurseinordnung, Analystenstimmen)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Quartalsbericht am Donnerstag fest gestartet, sind die Aktien von Siemens Healthineers anschließend deutlich unter Druck gekommen. Der starke Euro und Zölle belasten den Medizintechniker. Analysten bewerteten das Zahlenwerk unterschiedlich. Insgesamt sei der Bericht nicht überzeugend, hieß es bereits am Morgen aus dem Handel.
Am frühen Nachmittag verbuchten die Papiere Verluste von 2,6 Prozent auf 41,68 Euro, im moderat schwächeren Dax lagen sie damit auf den hinteren Plätzen. Im Bereich der 41-Euro-Marke sind Healthineers technisch noch unterstützt. Hier hatten sich die Anteile im April und November gefangen.
Im Kerngeschäft sei das Unternehmen stark ins Geschäftsjahr gestartet, hieß es von Barclays. Die Experten von Jefferies schrieben hingegen, der Start ins Geschäftsjahr sei schleppend gewesen. Das starke Geschäft mit Bildgebungstechnik und die Marge in der Präzisionsmedizin würden vom schwächeren Diagnostikbereich ausgebremst, kommentierten die Analysten der RBC./ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 24.560 auf Ariva Indikation (05. Februar 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um -2,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 47,04 Mrd..
Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +31,89 %/+46,28 % bedeutet.
Genau so ist es (siehe auch Artikel über Siemens in der November-Ausgabe des manager magazins). Kurzfristig kann der Kurs unter Druck kommen, sofern viele Siemens-Aktionäre die Healthineers-Aktie abstoßen (aus welchen Gründen auch immer, weil sie attraktivere Investments sehen, den Verkaufs-Betrag in Siemens-Aktien umwandeln etc.) Da der Free Float und das Handelsvolumen bei Healthineers steigt, wird die Aktie z.B. für Pensionsfonds und andere Institutionelle attraktiver.
Das ist so gut wie bei allen deutschen Automobilherstellern so. Das ist die abgestrafte deutsche Automobilbranche.
Siemens Mitteilung:
Das Unternehmen plant, 30 Prozent der Siemens Healthineers-Anteile vorzugsweise in Form einer Direktabspaltung an die Aktionäre der Siemens AG zu übertragen. Mittelfristig ist geplant, die Beteiligung auf eine Finanzbeteiligung zu reduzieren. Zudem bekräftigt Siemens seine progressive Dividendenpolitik, die auch nach der Entkonsolidierung von Siemens Healthineers fortgeführt wird. Die geplante Transaktion steht unter dem Vorbehalt abschließender regulatorischer Klärungen sowie der Zustimmung durch die Hauptversammlungen beider Unternehmen, Siemens und Siemens Healthineers.
Ich sehe das Contra: Mehr Anteile werden abgestoßen und auf den Markt gebracht was Druck auf Aktienkurs bringt.
Ich sehe das Pro: Streubesitz steigt, Unternehmen hat höheren Anteil im Dax, und wird interessanter für institutionelle Anleger mit hohen Vermögen.
Bin hier nicht investiert, aber in Siemens .