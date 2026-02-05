    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Healthineers AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Healthineers

    Siemens Healthineers nun sehr schwach - Test der Unterstützung

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien von Siemens Healthineers unter Druck geraten.
    • Starker Euro und Zölle belasten Medizintechniker.
    • Analystenmeinungen variieren, Bericht nicht überzeugend.
    Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa

    (neu: Kurs gedreht, Kurseinordnung, Analystenstimmen)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Quartalsbericht am Donnerstag fest gestartet, sind die Aktien von Siemens Healthineers anschließend deutlich unter Druck gekommen. Der starke Euro und Zölle belasten den Medizintechniker. Analysten bewerteten das Zahlenwerk unterschiedlich. Insgesamt sei der Bericht nicht überzeugend, hieß es bereits am Morgen aus dem Handel.

    Am frühen Nachmittag verbuchten die Papiere Verluste von 2,6 Prozent auf 41,68 Euro, im moderat schwächeren Dax lagen sie damit auf den hinteren Plätzen. Im Bereich der 41-Euro-Marke sind Healthineers technisch noch unterstützt. Hier hatten sich die Anteile im April und November gefangen.

    Im Kerngeschäft sei das Unternehmen stark ins Geschäftsjahr gestartet, hieß es von Barclays. Die Experten von Jefferies schrieben hingegen, der Start ins Geschäftsjahr sei schleppend gewesen. Das starke Geschäft mit Bildgebungstechnik und die Marge in der Präzisionsmedizin würden vom schwächeren Diagnostikbereich ausgebremst, kommentierten die Analysten der RBC./ajx/jha/

    Siemens Healthineers

    -2,96 %
    -2,79 %
    -6,82 %
    -8,28 %
    -17,81 %
    -17,96 %
    -10,87 %
    +15,83 %
    ISIN:DE000SHL1006WKN:SHL100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

    Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 24.560 auf Ariva Indikation (05. Februar 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um -2,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 47,04 Mrd..

    Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +31,89 %/+46,28 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Siemens Healthineers - SHL100 - DE000SHL1006

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Healthineers. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS 2 Siemens Healthineers nun sehr schwach - Test der Unterstützung
