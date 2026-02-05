BERNSTEIN RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 1070 Euro auf "Outperform" belassen. Die Eckdaten für 2025 hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Philippe Lorrain am Donnerstag. Wie immer gebe es allerdings noch keine Ziele für das neue Jahr./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:09 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:09 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,89 % und einem Kurs von 738EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 12:33 Uhr) gehandelt.



