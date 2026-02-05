JEFFERIES stuft Evonik auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Underperform" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals habe seine Erwartung etwa erfüllt und etwas unter dem Konsens gelegen, schrieb Chris Counihan am Donnerstag. Zudem schreibe sich Evonik auf die immer längere Liste der Chemiekonzerne mit Dividendenkürzungen. Dies sei im aktuellen Umfeld durchaus vernünftig./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 05:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 05:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,77 % und einem Kurs von 14,38EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 12:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chris Counihan

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 12,20

Kursziel alt: 12,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



