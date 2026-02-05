BARCLAYS stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Underweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 233 Euro auf "Underweight" belassen. Die Hannoveraner hätten in der Erneuerungsrunde erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Ivan Bokhmat am Donnerstag. Die Ergebnisse des vierten Quartals seien etwas besser gewesen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 246,6EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Ivan Bokhmat
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 233
Kursziel alt: 233
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Ivan Bokhmat
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 233
Kursziel alt: 233
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte