BARCLAYS stuft Siemens Healthineers auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Das Kerngeschäft sei stark ins Geschäftsjahr gestartet, schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstag nach den Resultaten des ersten Quartals. Sie dürften entsprechend gut ankommen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,93 % und einem Kurs von 41,71EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 12:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Hassan Al-Wakeel
Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 61
Kursziel alt: 61
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
