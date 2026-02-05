BARCLAYS stuft Siemens Healthineers auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Das Kerngeschäft sei stark ins Geschäftsjahr gestartet, schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstag nach den Resultaten des ersten Quartals. Sie dürften entsprechend gut ankommen./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:06 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,93 % und einem Kurs von 41,71EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 12:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Hassan Al-Wakeel

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 61

Kursziel alt: 61

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 61,00 € , was eine Steigerung von +46,25% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer