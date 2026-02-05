BARCLAYS stuft Heidelberg Materials auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 265 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Tom Zhang legte am Donnerstag dar, warum eine Aufweichung der EU-Reform des Emissionshandels die Anlagestorys der europäischen Zementhersteller aus seiner Sicht nicht aus der Bahn wirft. Kursschwächen wie am Vortag seien Kaufchancen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 216,6EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Tom Zhang
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 265
Kursziel alt: 265
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
