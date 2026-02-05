BARCLAYS stuft Heidelberg Materials auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 265 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Tom Zhang legte am Donnerstag dar, warum eine Aufweichung der EU-Reform des Emissionshandels die Anlagestorys der europäischen Zementhersteller aus seiner Sicht nicht aus der Bahn wirft. Kursschwächen wie am Vortag seien Kaufchancen./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:14 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 216,6EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Tom Zhang

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 265

Kursziel alt: 265

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

