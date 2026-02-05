BARCLAYS stuft Ferrari auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ferrari von 420 auf 365 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien hätten ihren Boden wohl nahezu gefunden, schrieb Henning Cosman am Donnerstag. Argumente für eine Neubewertung blieben allerdings rar gesät. Der Ausblick auf 2026 dürfte wohl kaum inspirieren. Cosman nahm bei seinem Kursziel einen 20-prozentigen Bewertungsabschlag gegenüber Hermes vor./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:26 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 04:05 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 286,3EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 12:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Henning Cosman

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 365

Kursziel alt: 420

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 365,00 € , was eine Steigerung von +27,53% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer