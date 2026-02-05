    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHannover Rueck AktievorwärtsNachrichten zu Hannover Rueck

    Starke Prognose für 2026

    261 Aufrufe 261 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rekordgewinne trotz Waldbränden: Hannover Rück punktet mit starkem Ergebnis

    Hannover Rück legt vorläufige Eckdaten für 2025 vor und gibt Einblicke in die Vertragserneuerungen der Rückversicherung. Zwar stehen die Preise unter Druck, doch das Unternehmen bestätigt ein solides Gewinnziel für 2026.

    Für Sie zusammengefasst
    • Hannover Rück erzielt Rekordgewinn von 2,64 Mrd. Euro.
    • Preise im Rückversicherungsgeschäft unter Druck.
    • Gewinnziel 2026: 2,7 Mrd. Euro, solide Aussichten.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Starke Prognose für 2026 - Rekordgewinne trotz Waldbränden: Hannover Rück punktet mit starkem Ergebnis
    Foto: Mojahid Mottakin - imageBROKER.com

    Hannover Rück hat im Jahr 2025 trotz erheblicher Herausforderungen wie Preisrückgängen im Rückversicherungsgeschäft und den verheerenden Waldbränden in Kalifornien einen neuen Rekordgewinn erzielt. Das Unternehmen meldete am Donnerstag einen Überschuss von 2,64 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

    Trotz dieser starken Ergebnisse fiel die Aktie des Unternehmens am Donnerstag um rund 0,5 Prozent auf 246 Euro. Seit Beginn des Jahres hat der Kurs somit rund 5 Prozent verloren – nachdem er im Mai 2025 mit 292,60 Euro ein Rekordhoch erreicht hatte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hannover Rück!
    Long
    230,35€
    Basispreis
    1,74
    Ask
    × 14,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    263,37€
    Basispreis
    1,79
    Ask
    × 13,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der drittgrößte Rückversicherer der Welt konnte in seiner Januar-Erneuerungsrunde eine Steigerung des Prämienvolumens von 3 Prozent auf 17 Milliarden Euro verbuchen. Doch das angespannte Marktumfeld hat das Preisniveau in der Rückversicherung unter Druck gesetzt, mit einem Rückgang der risikoadjustierten Preise um 3,2 Prozent.

    "Ein enttäuschender Aspekt dieser Vertragsverlängerungen ist die etwas beunruhigende Korrelation zwischen den Regionen, in denen Hannover Re schneller gewachsen ist, und überdurchschnittlichen Preissenkungen", merkt Jefferies-Analyst Philip Kett an.

    Hannover Rueck

    -1,04 %
    +6,44 %
    -4,15 %
    +0,48 %
    -3,11 %
    +40,75 %
    +81,63 %
    +173,45 %
    +2.166,23 %
    ISIN:DE0008402215WKN:840221

    Der Rückgang der Preise im Rückversicherungsgeschäft war bereits erwartet worden. Nachdem die Branche in den letzten Jahren deutliche Preiserhöhungen im Geschäft mit Erstversicherern wie Allianz und Generali umgesetzt hatte, folgte zu Jahresbeginn 2025 eine Trendwende.

    Das Unternehmen selbst erwartet, dass sich dieser Trend auch im laufenden Jahr fortsetzt. Die Ratingagentur Moody’s berichtete kürzlich, dass Rückversicherungsschutz in vielen Bereichen, vor allem in der Sachversicherung, deutlich billiger geworden ist. Hintergrund sei das Rekordniveau an Rückversicherungskapital, das durch hohe Gewinne und die verstärkte Ausgabe von Katastrophenanleihen gewachsen sei.

    Die Aussichten für das Jahr 2026 wurden unterdessen bestätigt. Das Unternehmen peilt ein Gewinnziel von 2,7 Milliarden Euro an, unterstützt durch eine kombinierte Schaden-Kosten-Quote von weniger als 87 Prozent und eine Rentabilität im Bereich von rund 3,5 Prozent. Das Unternehmen verweist auch auf die Rückstellungen, die im vergangenen Jahr großzügig dotiert wurden, und erwartet somit eine konservative, aber solide Gewinnentwicklung.

    Die DZ Bank zeigt sich optimistisch bezüglich der Hannover Rück-Aktie. Trotz der Rückgangs bei den Rückversicherungspreisen halten die Analysten das Kursziel von 314 Euro für gerechtfertigt, da die Preise nach den kräftigen Erhöhungen in den letzten Jahren weiterhin attraktive Renditen versprechen.

    Autro: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 246,4EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 259,56, was eine Steigerung von +5,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Starke Prognose für 2026 Rekordgewinne trotz Waldbränden: Hannover Rück punktet mit starkem Ergebnis Hannover Rück legt vorläufige Eckdaten für 2025 vor und gibt Einblicke in die Vertragserneuerungen der Rückversicherung. Zwar stehen die Preise unter Druck, doch das Unternehmen bestätigt ein solides Gewinnziel für 2026.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     