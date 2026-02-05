Rekordgewinne trotz Waldbränden: Hannover Rück punktet mit starkem Ergebnis

Trotz dieser starken Ergebnisse fiel die Aktie des Unternehmens am Donnerstag um rund 0,5 Prozent auf 246 Euro. Seit Beginn des Jahres hat der Kurs somit rund 5 Prozent verloren – nachdem er im Mai 2025 mit 292,60 Euro ein Rekordhoch erreicht hatte.

Hannover Rück hat im Jahr 2025 trotz erheblicher Herausforderungen wie Preisrückgängen im Rückversicherungsgeschäft und den verheerenden Waldbränden in Kalifornien einen neuen Rekordgewinn erzielt. Das Unternehmen meldete am Donnerstag einen Überschuss von 2,64 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der drittgrößte Rückversicherer der Welt konnte in seiner Januar-Erneuerungsrunde eine Steigerung des Prämienvolumens von 3 Prozent auf 17 Milliarden Euro verbuchen. Doch das angespannte Marktumfeld hat das Preisniveau in der Rückversicherung unter Druck gesetzt, mit einem Rückgang der risikoadjustierten Preise um 3,2 Prozent.

"Ein enttäuschender Aspekt dieser Vertragsverlängerungen ist die etwas beunruhigende Korrelation zwischen den Regionen, in denen Hannover Re schneller gewachsen ist, und überdurchschnittlichen Preissenkungen", merkt Jefferies-Analyst Philip Kett an.

Der Rückgang der Preise im Rückversicherungsgeschäft war bereits erwartet worden. Nachdem die Branche in den letzten Jahren deutliche Preiserhöhungen im Geschäft mit Erstversicherern wie Allianz und Generali umgesetzt hatte, folgte zu Jahresbeginn 2025 eine Trendwende.

Das Unternehmen selbst erwartet, dass sich dieser Trend auch im laufenden Jahr fortsetzt. Die Ratingagentur Moody’s berichtete kürzlich, dass Rückversicherungsschutz in vielen Bereichen, vor allem in der Sachversicherung, deutlich billiger geworden ist. Hintergrund sei das Rekordniveau an Rückversicherungskapital, das durch hohe Gewinne und die verstärkte Ausgabe von Katastrophenanleihen gewachsen sei.

Die Aussichten für das Jahr 2026 wurden unterdessen bestätigt. Das Unternehmen peilt ein Gewinnziel von 2,7 Milliarden Euro an, unterstützt durch eine kombinierte Schaden-Kosten-Quote von weniger als 87 Prozent und eine Rentabilität im Bereich von rund 3,5 Prozent. Das Unternehmen verweist auch auf die Rückstellungen, die im vergangenen Jahr großzügig dotiert wurden, und erwartet somit eine konservative, aber solide Gewinnentwicklung.

Die DZ Bank zeigt sich optimistisch bezüglich der Hannover Rück-Aktie. Trotz der Rückgangs bei den Rückversicherungspreisen halten die Analysten das Kursziel von 314 Euro für gerechtfertigt, da die Preise nach den kräftigen Erhöhungen in den letzten Jahren weiterhin attraktive Renditen versprechen.

Autro: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 246,4EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.





