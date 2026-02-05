ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Ziel für Rheinmetall auf 2100 Euro - 'Buy'
- Kursziel für Rheinmetall auf 2100 Euro gesenkt.
- Einstufung bleibt auf "Buy" trotz schwachem Ausblick.
- Starke Auftragslage, die weiter anzieht.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall von 2200 auf 2100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Finanzausblick auf 2026 sei schwach, schrieb George McWhirter am Donnerstag nach den letzten Signalen der Düsseldorfer an den Kapitalmarkt vor der Bilanzvorlage. Die Auftragslage sei allerdings stark und nehme noch Fahrt auf./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 06:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,92 % und einem Kurs von 1.555 auf Tradegate (05. Februar 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -17,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,20 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 71,64 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.115,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.000,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.175,00EUR was eine Bandbreite von +28,78 %/+40,05 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 2100 Euro
Übergeordnet bullischer Trend seit Q4 intakt, starker Impuls bis 1.965€ (Hoch) → normale ABC-Korrektur.
Korrektur lief geordnet in Trendkanal, kein Panic-Sell.
Aktuell: Higher Low oberhalb der Schlüsselunterstützung → Re-Accumulation.
Das ist eine Korrektur im Aufwärtstrend, kein Trendbruch.
Primäre Unterstützungen
1.720–1.700€ → aktuelle Reaktionszone
1.660€ → Trendkanal + Struktur-Support
1.535–1.550€ → letzte Verteidigung (Must-Hold)
Widerstände
1.820€ → erstes Angebotscluster
1.900–1.965€ → Hoch / Triggerzone
2.035–2.225€ → Extension / Zielbereich
Konkreter Handelsplan (EUR)
✅ Entry – bevorzugt (Pullback im Trend)
Entry-Zone: 1.690–1.740€
Bedingung: kein 4H-Close unter 1.660€
➡️ Aktueller Kurs liegt direkt in der Kaufzone.
SL: 1.535€ Unter Trendbasis + vorherigem LL → darunter ist das bullische Szenario invalid
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/26041/board/20260204091616-43c3a067af7bf68109f53ee6b0eaab6632439755adad58d7c.png
An die Ungeduldigen. Man sollte mal die Kirche im Dorf lassen.