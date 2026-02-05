Berenberg senkt Ziel für Rheinmetall auf 2100 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,92 % und einem Kurs von 1.555 auf Tradegate (05. Februar 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -17,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,20 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 71,64 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.115,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.000,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.175,00EUR was eine Bandbreite von +28,78 %/+40,05 % bedeutet.