    ANALYSE-FLASH

    Berenberg senkt Ziel für Rheinmetall auf 2100 Euro - 'Buy'

    • Kursziel für Rheinmetall auf 2100 Euro gesenkt.
    • Einstufung bleibt auf "Buy" trotz schwachem Ausblick.
    • Starke Auftragslage, die weiter anzieht.
    ANALYSE-FLASH - Berenberg senkt Ziel für Rheinmetall auf 2100 Euro - 'Buy'
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall von 2200 auf 2100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Finanzausblick auf 2026 sei schwach, schrieb George McWhirter am Donnerstag nach den letzten Signalen der Düsseldorfer an den Kapitalmarkt vor der Bilanzvorlage. Die Auftragslage sei allerdings stark und nehme noch Fahrt auf./rob/ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 06:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,92 % und einem Kurs von 1.555 auf Tradegate (05. Februar 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -17,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 71,64 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.115,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.000,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.175,00EUR was eine Bandbreite von +28,78 %/+40,05 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 2100 Euro

