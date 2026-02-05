    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEstee Lauder Companies Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Estee Lauder Companies Registered (A)

    Estee Lauder Companies Registered (A) - Aktie unter Druck -10,09 % - 05.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie bisher Verluste von -10,09 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Estée Lauder Companies ist ein führendes Kosmetikunternehmen mit einem breiten Portfolio an Premium-Marken. Es ist bekannt für seine Innovationskraft und starke Marktpräsenz. Hauptkonkurrenten sind L'Oréal und Shiseido. Einzigartig ist die Markenvielfalt und globale Reichweite.

    Estee Lauder Companies Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 05.02.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -10,09 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,83 %, geht es heute bei der Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Obwohl die Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +26,49 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,73 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,28 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Estee Lauder Companies Registered (A) auf -3,03 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,06 % geändert.

    Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,73 %
    1 Monat -6,28 %
    3 Monate +26,49 %
    1 Jahr +49,55 %

    Informationen zur Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie

    Es gibt 246 Mio. Estee Lauder Companies Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,44 Mrd.EUR € wert.

    The Estée Lauder Companies Reports Fiscal 2026 Second Quarter Results


    The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) today reported its financial results for the second quarter ended December 31, 2025. “We delivered excellent second quarter results to solidify a strong first half of fiscal 2026,” said Stéphane de La …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Estee Lauder Companies Registered (A)

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,68 %. Procter & Gamble notiert im Plus, mit +0,26 %. L'Oreal notiert im Minus, mit -1,09 %.

    Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


