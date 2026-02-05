    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBBVA AktievorwärtsNachrichten zu BBVA

    ROUNDUP

    BBVA steigert Gewinn trotz Peso-Schwäche - Aktie sackt ab

    Für Sie zusammengefasst
    • BBVA steigert Gewinn 2025 um fast fünf Prozent.
    • Euro stärkt, Gewinn in Mexiko sinkt um über drei Prozent.
    • Aktienkurs fällt um 6,6 Prozent nach Gewinnmeldung.
    ROUNDUP - BBVA steigert Gewinn trotz Peso-Schwäche - Aktie sackt ab
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank BBVA hat 2025 dank guter Geschäfte in der Heimat ihren Gewinn gesteigert. Der Überschuss wuchs um knapp fünf Prozent auf 10,5 Milliarden Euro, wie das Institut am Donnerstag in Madrid mitteilte. Dass es nicht deutlich mehr wurde, lag am starken Euro im Verhältnis zum mexikanischen Peso: Die Bank ist in Mexiko besonders stark vertreten. Analysten hatten zwar mit einem Gewinn in dieser Größenordnung gerechnet, doch an der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an.

    Die BBVA-Aktie verlor bis zum Mittag rund 6,6 Prozent und gehörte zu den schwächsten Titeln im Eurozonen-Index EuroStoxx 50 . Von den Gewinnen seit dem Jahreswechsel sind nur noch zwei Prozent übrig. Allerdings hatte das Papier erst am Dienstag mit 22,33 Euro den höchsten Stand seiner Geschichte erreicht.

    Der Euro hatte 2025 im Vergleich zum mexikanischen Peso aufgewertet. Dadurch ging der Gewinn des Geldhauses in dem Land um mehr als drei Prozent auf 5,3 Milliarden Euro zurück. In der Landeswährung legte er hingegen um knapp sechs Prozent zu. In Spanien zog der Überschuss hingegen um elf Prozent auf 4,2 Milliarden an.

    Die Erträge wuchsen unterdessen konzernweit um vier Prozent auf fast 37 Milliarden Euro. Die wichtigste Stütze war der Anstieg des Zinsüberschusses. Dieser wuchs um vier Prozent auf etwas mehr als 26 Milliarden Euro.

    BBVA war im vergangenen Jahr beim Versuch, die Konkurrentin Sabadell zu übernehmen, am Widerstand des umworbenen Objekts gescheitert. Als Folge des Scheiterns kündigte die BBVA den Rückkauf eigener Anteile für vier Milliarden Euro an./stw/err/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BBVA Aktie

    Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,71 % und einem Kurs von 20,64 auf Tradegate (05. Februar 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BBVA Aktie um -4,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von BBVA bezifferte sich zuletzt auf 117,78 Mrd..

    BBVA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,750EUR. Von den letzten 8 Analysten der BBVA Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von -7,59 %/+11,87 % bedeutet.




    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP BBVA steigert Gewinn trotz Peso-Schwäche - Aktie sackt ab Die spanische Großbank BBVA hat 2025 dank guter Geschäfte in der Heimat ihren Gewinn gesteigert. Der Überschuss wuchs um knapp fünf Prozent auf 10,5 Milliarden Euro, wie das Institut am Donnerstag in Madrid mitteilte. Dass es nicht deutlich mehr …
