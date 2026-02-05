Merz sagt Partnern am Golf engere Rüstungszusammenarbeit zu

DOHA (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat wichtigen Partnern in der Golfregion eine engere Rüstungszusammenarbeit zugesagt. "Das ist im gegenseitigen Interesse, denn wir wollen dafür sorgen, dass die Welt sicherer wird. Und die wird nur sicherer, wenn wir uns auch verteidigen", sagte Merz während seines Besuches in Katar.

Wenn die Bundesregierung "zuverlässige Kooperationspartner" wie in Katar oder am Vortag in Saudi-Arabien sehe, dann könnten sich diese Länder auf eine intensivere Rüstungszusammenarbeit als in den vergangenen Jahren verlassen. "Das heißt aber nicht, dass wir jetzt völlig unkontrolliert alle Rüstungsgüter in alle Länder liefern. Es bleibt bei einer Einzelfallprüfung."