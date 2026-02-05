Abcourt nimmt Bohrungen auf seinem Konzessionsgebiet Flordin mit einem 20.000 m umfassenden Programm wieder auf

Rouyn-Noranda, Kanada, 5. Februar 2026 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. („Abcourt“ oder das „Unternehmen“) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich bekannt zu geben, dass es ein 20.000 m umfassendes Bohrprogramm im Konzessionsgebiet Flordin durchführt.

Dieses Bohrprogramm (Phase 2) wird zwischen dem Sektor Cartwright und dem Sektor South Zone aufgeteilt, die im vergangenen Jahr Gegenstand einer ersten, etwa 4.000 m umfassenden Bohrphase waren. Das vorrangige Ziel dieses Programms besteht darin, die unterschiedlichen goldhaltigen Zonen in der Tiefe und seitlich zu erweitern, um die Verbindung aller mineralisierten Zonen über mehr als 2 km herzustellen.

Die in beiden Gebieten (Cartwright und South Zone) beobachtete Goldmineralisierung ist vom Vorkommen von Pyritbändern in alterierten, hämatit-, siliziumdioxid- und karbonatreichen Zonen innerhalb der Deformationszone Cameron geprägt.

Zusammenfassung von Phase 2 des Bohrprogramms:

Gebiet Cartwright

Rund 10.000 Meter an Bohrungen werden im Gebiet Cartwright in den Bereichen durchgeführt, in denen die Abtragungsarbeiten in den Jahren 2024 und 2025 abgeschlossen wurden, sowie in der östlichen Erweiterung der mineralisierten Zone bis zur Grenze unseres Konzessionsgebiets und des Konzessionsgebiets Kinebic von Agnico Eagle Mines (Abbildung 2).

Die neuen Bohrlöcher sollen die Beständigkeit der Mineralisierung in Richtung Osten und Westen bestätigen. Die historischen Goldzonen Adam-Horse und Little Joe sind miteinander verbunden. Das Wirtsgestein, ein Basalt-Andesit, enthält Goldgehalte zwischen 100 ppb und über 3 g/t Gold. Durch die Zusammenführung dieser drei Goldzonen entstehen großvolumige, potenziell wirtschaftliche Goldhüllen mit Mächtigkeiten von mehreren Dutzend Metern.

Sektor South Zone

In den östlichen Erweiterungen und in der Tiefe der South Zone der Lagerstätte Flordin sind Bohrungen auf etwa 10.000 m geplant (Abbildung 4). Diese goldhaltige Zone wurde im Jahr 1988 von Cambior entdeckt. Abcourt durchschnitt in der östlichen Erweiterung dieser Zone bis zu 1,1 g/t Gold auf 47,2 m (Pressemitteilung vom 18. März 2025).

Mit den neuen Bohrungen soll versucht werden, die Erweiterung der South Zone sowohl in Richtung Osten als auch in die Tiefe zu bestätigen. Kurze Bohrungen werden auch in der Nähe der Altered Zone durchgeführt, die im letzten Jahr in Bohrloch FL-25-283 durchschnitten wurde und 0,9 g/t Gold auf 19 m ergab, einschließlich 3,1 g/t Gold auf 3,1 m in Oberflächennähe (Pressemitteilung vom 23. April 2025).