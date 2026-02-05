JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta lobte am Donnerstag nach den Zahlen die gute Auftragslage und den Cashflow der Dänen. Margen und Ausblick lägen in-line./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,09 % und einem Kurs von 24,26EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 200
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
