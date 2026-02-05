JPMORGAN stuft VODAFONE auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 71 Pence auf "Underweight" belassen. Die Serviceumsätze der Briten seien etwas mau, schrieb Akhil Dattani am Donnerstag nach Zahlen für das dritte Geschäftsquartal. Der Rückgang im deutschen Breitbandgeschäft spiegele den Ansatz Wert vor Volumen wider./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:57 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,19 % und einem Kurs von 1,216EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akhil Dattani

Analysiertes Unternehmen: VODAFONE

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 0,71

Kursziel alt: 0,71

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



