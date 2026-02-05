JPMORGAN stuft BNP PARIBAS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Overweight" belassen. Die Erträge der Franzosen im vierten Quartal seien höher gewesen als gedacht, schrieb Delphine Lee am Donnerstag. Sie hob zudem das nach oben präzisierte Ziel für die Eigenkapitalrendite (RoTE) 2028 hervor./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:01 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,25 % und einem Kurs von 95,13EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Delphine Lee

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 102

Kursziel alt: 102

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 102,00 € , was eine Steigerung von +12,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer