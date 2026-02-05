    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Zukunft des autonomen Fahrens

    Tesla und Waymo warnen: China zieht im Robotaxi-Markt vorbei

    Waymo, Tesla und US-Senatoren drängen den Kongress, selbstfahrende Autos schneller auf die Straße zu bringen – aus Sorge vor der Konkurrenz aus China.

    Für Sie zusammengefasst
    • Waymo, Tesla und Senatoren fordern schnellere Gesetze.
    • China investiert massiv in autonome Fahrzeugtechnologie.
    • USA müssen Innovationsstandards dringend modernisieren.
    Zukunft des autonomen Fahrens - Tesla und Waymo warnen: China zieht im Robotaxi-Markt vorbei
    Foto: Andrej Sokolow/dpa

    Waymo und Tesla haben gemeinsam mit US-Senatoren den Kongress aufgefordert, lang erwartete Gesetze zur Förderung selbstfahrender Fahrzeuge zu beschleunigen. Hintergrund sind zunehmende Testfahrten von Robotaxis und die wachsende Konkurrenz aus China, darunter Unternehmen wie Baidu, Pony AI und WeRide.

    "Wir wissen, dass diese Technologie einen großen Teil der Zukunft der globalen Automobilindustrie ausmacht. Aber derzeit investiert China massiv in die Produktion autonomer Fahrzeuge", sagte der demokratische Senator Gary Peters laut Reuters vor der Anhörung des Senatsausschusses für Handel. "Es ist absolut unerlässlich, dass wir Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass amerikanische Innovationen – und amerikanische Standards – auf der Weltbühne führend sind. Nicht China."

    Regelwerke müssen modernisiert werden

    Senatsausschuss-Vorsitzender Ted Cruz betonte, dass die bestehenden Vorschriften veraltet seien: "Wenn der Kongress nicht handelt, werden wir Innovationen nicht aufhalten. Wir werden sie einfach woanders hin verlagern. China treibt die Einführung autonomer Transportmittel in großem Maßstab aggressiv voran."

    Waymo fordert rasche Gesetzgebung

    Waymo, ein Tochterunternehmen von Alphabet, drängt ebenfalls auf eine schnelle Gesetzgebung. Laut einer Stellungnahme, die Reuters vorlag, sei die US-Führungsrolle im Bereich autonomer Fahrzeuge direkt bedroht: "Die Vereinigten Staaten befinden sich in einem globalen Wettlauf mit chinesischen AV-Unternehmen um die Zukunft des autonomen Fahrens, einer Billionen-Dollar-Industrie, deren strategische Bedeutung mit der Luft- und Raumfahrt vergleichbar ist."

     

    Tesla warnt vor Innovationsverlust

    Auch Tesla meldete sich zu Wort. Lars Moravy, Vice President für Fahrzeugtechnik, betonte in seiner schriftlichen Anhörung, dass der Kongress Regeln modernisieren müsse, die die Innovationsfähigkeit der Branche hemmen. Er warnte weiter: "Wenn die USA bei der Entwicklung autonomer Fahrzeuge nicht führend sind, werden andere Nationen – insbesondere China – die Technologie, die Standards und den globalen Markt prägen."

    Die Anhörung im Senat verdeutlicht die wachsende strategische Bedeutung autonomer Fahrzeuge. Branchenführer wie Waymo und Tesla sehen den Wettlauf um die Technologie als entscheidend für den zukünftigen wirtschaftlichen Einfluss der Vereinigten Staaten.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Saskia Reh
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
