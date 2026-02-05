JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Pipelineerfolge und gute Markteinführungen seien nötig für eine weitere Neubewertung der Briten, schrieb Zain Ebrahim am Mittwochabend. Im Fokus steht nun die Konferenz über Retroviren und opportunistische Infektionen (CROI) Ende Februar. Hier wird GSK Phase-I-Daten zu einem HIV-Inhibitor als Sechs-Monats-Injektion vorlegen./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 23:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 24,35EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Zain Ebrahim

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



