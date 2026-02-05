Varengold Bank steigert Prognose für 2025 – Mehr Erfolg erwartet
Ascory Bank AG schraubt ihre Erwartungen nach oben: Für 2025 wird nun ein Vorsteuerergebnis von rund 2,0 Mio. Euro angepeilt – deutlich mehr als bislang prognostiziert.
- Die Ascory Bank AG erhöht ihre Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 auf rund 2,0 Mio. Euro vor Steuern, deutlich über der bisherigen Prognose von 0,8 Mio. Euro.
- Die positive Entwicklung ist auf Beiträge aller Geschäftsbereiche zurückzuführen.
- Die endgültigen, geprüften Geschäftszahlen für 2025 werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.
- Die Prognose basiert auf vorläufigen, noch untestierten Zahlen.
- Die Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen und von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen können.
- Die Meldung ist keine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren und stellt keine Empfehlung dar.
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Varengold Bank ist am 23.06.2026.
Der Kurs von Varengold Bank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,6400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,92 % im
Plus.
+8,59 %
+11,65 %
-0,40 %
+4,58 %
-0,40 %
-68,82 %
-23,01 %
-77,94 %
