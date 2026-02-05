    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVarengold Bank AktievorwärtsNachrichten zu Varengold Bank
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Varengold Bank steigert Prognose für 2025 – Mehr Erfolg erwartet

    Ascory Bank AG schraubt ihre Erwartungen nach oben: Für 2025 wird nun ein Vorsteuerergebnis von rund 2,0 Mio. Euro angepeilt – deutlich mehr als bislang prognostiziert.

    Varengold Bank steigert Prognose für 2025 – Mehr Erfolg erwartet
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Ascory Bank AG erhöht ihre Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 auf rund 2,0 Mio. Euro vor Steuern, deutlich über der bisherigen Prognose von 0,8 Mio. Euro.
    • Die positive Entwicklung ist auf Beiträge aller Geschäftsbereiche zurückzuführen.
    • Die endgültigen, geprüften Geschäftszahlen für 2025 werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.
    • Die Prognose basiert auf vorläufigen, noch untestierten Zahlen.
    • Die Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen und von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen können.
    • Die Meldung ist keine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren und stellt keine Empfehlung dar.

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Varengold Bank ist am 23.06.2026.

    Der Kurs von Varengold Bank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,6400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,92 % im Plus.


    Varengold Bank

    +8,59 %
    +11,65 %
    -0,40 %
    +4,58 %
    -0,40 %
    -68,82 %
    -23,01 %
    -77,94 %
    ISIN:DE000A40ZUV2WKN:A40ZUV





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Varengold Bank steigert Prognose für 2025 – Mehr Erfolg erwartet Ascory Bank AG schraubt ihre Erwartungen nach oben: Für 2025 wird nun ein Vorsteuerergebnis von rund 2,0 Mio. Euro angepeilt – deutlich mehr als bislang prognostiziert.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     