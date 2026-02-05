DZ BANK stuft UBS AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert der UBS von 39 auf 40 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Philipp Häßler attestierte den Schweizern am Donnerstag in seinem Resümee gute Quartalszahlen. "Das Ergebnispotenzial bleibt signifikant", schrieb er./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 10:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 37,73EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 13:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Philipp Häßler

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

