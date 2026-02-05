DZ BANK stuft UBS AG auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert der UBS von 39 auf 40 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Philipp Häßler attestierte den Schweizern am Donnerstag in seinem Resümee gute Quartalszahlen. "Das Ergebnispotenzial bleibt signifikant", schrieb er./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 10:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 37,73EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 13:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Philipp Häßler
Analysiertes Unternehmen: UBS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
