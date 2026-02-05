DZ BANK stuft Santander auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Santander von 10 auf 10,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Philipp Häßler sieht die überraschende Übernahme von Webster neutral, wie er am Donnerstag schrieb. Die Quartalszahlen der Spanier seien stark gewesen. Der Experte hält die Aktien aber für fair bewertet./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 09:18 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 09:46 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 10,68EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Philipp Häßler

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

