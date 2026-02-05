DZ BANK stuft Santander auf 'Halten'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Santander von 10 auf 10,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Philipp Häßler sieht die überraschende Übernahme von Webster neutral, wie er am Donnerstag schrieb. Die Quartalszahlen der Spanier seien stark gewesen. Der Experte hält die Aktien aber für fair bewertet./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 09:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 09:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 10,68EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Philipp Häßler
Analysiertes Unternehmen: Santander
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
