RBC stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 und der Ausblick auf 2026 lägen weitgehend im erwarteten Rahmen, schrieb Colin Moody am Donnerstag. Fragen gebe es zum Servicegeschäft der Dänen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:39 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:39 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,48 % und einem Kurs von 24,16EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 13:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Colin Moody
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 200
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
