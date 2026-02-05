RBC stuft RATIONAL AG auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 580 Euro auf "Underperform" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals sei enorm gut gewesen, schrieb Sebastian Kuenne am Donnerstag nach Zahlen und Rücksprache mit dem Großküchenausrüster. Im Jahr 2026 drohe allerdings mehr Währungsgegenwind./rob/ag/bek
Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,97 % und einem Kurs von 738,5EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 13:21 Uhr) gehandelt.
