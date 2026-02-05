RBC stuft RATIONAL AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 580 Euro auf "Underperform" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals sei enorm gut gewesen, schrieb Sebastian Kuenne am Donnerstag nach Zahlen und Rücksprache mit dem Großküchenausrüster. Im Jahr 2026 drohe allerdings mehr Währungsgegenwind./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:49 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:49 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,97 % und einem Kurs von 738,5EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 13:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Sebastian Kuenne

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 580

Kursziel alt: 580

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



