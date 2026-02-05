RBC stuft BNP PARIBAS auf 'Outperform'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Outperform" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Anke Reingen am Donnerstag nach Zahlen. Die erhöhten Ziele für 2028 ließen dem Konsens Spielraum./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:12 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:12 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:12 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:12 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,61 % und einem Kurs von 94,54EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Anke Reingen
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 93
Kursziel alt: 93
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Anke Reingen
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 93
Kursziel alt: 93
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte