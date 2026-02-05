RBC stuft BNP PARIBAS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Outperform" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Anke Reingen am Donnerstag nach Zahlen. Die erhöhten Ziele für 2028 ließen dem Konsens Spielraum./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:12 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:12 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,61 % und einem Kurs von 94,54EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anke Reingen

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 93

Kursziel alt: 93

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



